AlphaTauri plaatst teaser over AT01

Op bovenstaande beelden geeft het Italiaanse AlphaTauri nog niet veel weg, maar zoals verwacht lijken carbonzwart en zilver wel een belangrijke rol te gaan spelen in de livery. De stier van Red Bull op de motorkap neemt het team mee uit het Toro Rosso-tijdperk als lid van de Red Bull-familie. Op vrijdag 14 februari om 14.00 zullen we weten hoe de bolide van Pierre Gasly en Daniil Kvyat er definitief uitziet. Dan wordt de wagen in Hangar 7 voorgesteld in Salzburg.

AlphaTauri vat in 2020 alweer het vijftiende seizoen aan als B-team van Red Bull. De vorige veertien seizoenen ging het als Scuderia Toro Rosso door het leven. Het team uit Faenza ging twee decennia lang door het leven als Minardi tot het eind 2005 werd opgekocht door Red Bull.