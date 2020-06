AlphaTauri AT01 ontwaakt uit winterslaap

Waar Ferrari dinsdag op Mugello vrijelijk honderden kilometers kon afleggen in de auto van 2018, daar heeft die andere Italiaanse stal er voor gekozen om woensdag een filmdag te organiseren met de auto van 2020.

Die testsessie is vooral bedoeld om de coureurs en medewerkers weer wat vertrouwd te krijgen met alle procedures zoals het opstarten van de auto etc. Tijdens de filmdag mag het team slechts 100 kilometer afleggen en dat moet gebeuren op speciale demobanden van Pirelli. Of Pierre Gasly of Daniil Kvyat instapt is nog niet bekend.