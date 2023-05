Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan kondigde AlphaTauri aan dat er grote wijzigingen in het management zullen plaatsvinden. Franz Tost, bezig aan zijn achttiende seizoen als teambaas van het zusterteam van Red Bull, geeft na dit seizoen het stokje over aan Laurent Mekies, die zijn rol bij Ferrari als racing director dan neerlegt. Peter Bayer, voorheen sectretaris-generaal voor autosport van de FIA, voegt zich bij het team als de nieuwe CEO.

De aankondiging viel niet in goede aarde bij Ferrari, dat alleen maar wist dat Mekies nog een contract voor meerdere jaren bij de renstal had. Teambaas Frederic Vasseur omschreef de timing van de aankondiging van AlphaTauri als 'een beetje agressief', nu het nog zo vroeg in het seizoen is en er überhaupt nog geen datum van het vertrek van Mekies is vastgesteld.

Tost geeft aan dat hij geen andere mogelijkheid zag voor zijn team, aangezien er in Italiaanse media al melding werd gemaakt van deze transfer. "Het was om eerlijk te zijn niet de bedoeling om nu al met de aankondiging te komen", legt Tost uit. "Dit stond voor veel later op de planning. Maar aangezien jullie [journalisten] zeer professioneel zijn, waren er wat lekken in de media. Ik wilde hier niet naartoe, wetende dat het bijvoorbeeld in de Gazzetta dello Sport stond, om jullie te vertellen dat ik nergens van af weet, zo werken we niet. Dus ik heb gezegd: 'Oké, verstuur het persbericht maar.' Het had later dit jaar moeten komen, maar nu is het bekend. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat sommige mensen hier niet blij mee zijn."

Door de timing van de aankondiging, zo vlak na de tegenvallende seizoenstart en de kritische uitspraken van Tost in Saudi-Arabië, leek het alsof er van bovenaf gesleuteld werd aan het management. Maar: "Het was mijn besluit", benadrukt Tost, wetende dat de waarheid ergens in het midden ligt. Zo heeft Tost al eerder aangegeven dat hij niet oneindig door wil gaan en voor zijn zeventigste graag terug zou willen naar Oostenrijk. De zaak is echter in een stroomversnelling doordat Oliver Mintzlaff, die deels de taken van wijlen Dietrich Mateschitz heeft overgenomen en zo toezicht houdt over de sportprojecten van Red Bull, AlphaTauri onder een vergrootglas heeft gelegd.

"Het begon al twee jaar geleden", voegt Tost toe. "Ik heb het destijds ook met Dietrich besproken. Ik ben nu 67 jaar en toen ik jonger was, zei ik altijd tegen mezelf dat als ik me in een leidersrol bevond, ik me nooit vast zou moeten lijmen aan dat stoeltje en deze moet overhandigen aan jongere mensen, slimmere mensen, creatieve mensen, gemotiveerde mensen. Nu ik de 70 nader, is het tijd om afscheid te nemen. Ik houd van de Formule 1. Ik houd van jullie allemaal. Maar dit verhaal moet ooit ten einde komen. Zeker nu met deze oplossing met Bayer en Mekies, we hebben twee fantastische mensen die mij zullen vervangen. Dit is, denk ik, het beste moment om uit de Formule 1 te stappen", besluit de Oostenrijker.