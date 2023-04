AlphaTauri: “Nieuwe vloer eerste van vijf of zes stappen”

Yuki Tsunoda kwam tijdens de eerste training in Melbourne het circuit op met de nieuwe vloer, maar moest terug naar de oude versie nadat hij in de eerste oefensessie van de baan was gegaan. Nyck de Vries was om een goede vergelijking te maken het weekend begonnen met de oude vloer. De Nederlander reed zodoende tijdens de tweede training voor het eerst met de nieuwe vloer en zou daarna ook op zaterdag en zondag met de upgrade in actie komen. “Het heeft ons zeker een beetje geholpen”, luidde het oordeel van De Vries over de upgrade.

Ook technisch directeur Jody Egginton is te spreken over de prestaties van de nieuwe vloer. “Het pakt voor een groot deel de zwakke plekken aan die we hebben vastgesteld bij de auto”, laat hij weten aan onder andere Motorsport.com. “Toen we afgelopen winter de wagen aan het ontwikkelen waren, hebben we onszelf bepaalde doelen gesteld. We hebben een aantal daarvan gehaald en een aantal niet. Deze update moet dat voor een deel oplossen.”

Daarbij moet worden aangetekend dat het werk aan de nieuwe vloer al was begonnen voordat er ook nog maar een meter gereden was met de AT04. Het is dan ook nog maar de eerste stap in de ontwikkeling van de wagen, benadrukt Egginton. “Er zit nog veel meer aan te komen. Maar het lijkt verbetering te geven op de punten waar we denken dat we de meeste winst kunnen behalen ten opzichte van onze rivalen. Dus daar zijn we tamelijk blij mee.”

Tijdens de testdagen in Bahrein werd al duidelijk dat AlphaTauri vooral worstelt met het langzamere werk. De nieuwe vloer levert op dat vlak verbetering op doordat het de stabiliteit bij het insturen van de bocht verbetert. “Betere aerodynamische prestaties in de low speed natuurlijk waar ieder team op mikt”, merkt Egginton op. “Het zorgt er immers voor dat de coureurs harder kunnen pushen bij het ingaan van de bocht. Daar valt dus wel wat performance te halen.”

AlphaTauri weet welke koers er moet worden gevaren met de ontwikkeling van de AT04. “We hebben een heel duidelijk beeld van wat er moet gebeuren”, stelt Egginton. “We zijn aan het kijken hoe we in de basis voor meer load kunnen zorgen bij een hogere rijhoogte aan de achterkant. We hebben momenteel last van instabiliteit doordat de load afneemt bij de hogere rijhoogten. Als we de load aan de achterkant weten te verbeteren voor het ingaan van de bocht, krijgen we meer stabiliteit. En we zijn aan het kijken hoe we dat dan ook kunnen vasthouden verder de bocht in, zodat de coureur harder kan pushen bij het aansnijden van de bocht. En er is ook een voordeel als het gaat om de aerodynamische balans in de bocht. De vloer is het deel van de auto waarmee je op dat vlak het meeste kunt bereiken. Daarom is dit nog maar de eerste van vermoedelijk vijf of zes stappen die we dit jaar willen zetten met de ontwikkeling van de vloer.”