AlphaTauri onthult nieuwe neus tijdens shakedown in Imola

De gepresenteerde AT02 van afgelopen vrijdag was voorzien van de neusgeometrie van 2020 en dat wekte de suggestie dat er in een later stadium een nieuwe neus gepresenteerd zou worden. Het team paste uiteraard een tactiek toe waarbij het niet meteen al het nieuws prijs wilde geven. De nieuwe neus was woensdag wel te zien toen het team op het circuit van Imola voor het eerst reed met de AT02. Het concept is een stuk slanker dan in voorgaande seizoenen.

De structuur is niet langer voorzien van een uitstekend puntje en volgt nu meer het ontwerp dat ook andere teams de afgelopen jaren ingezet hebben. Met name Mercedes, McLaren en Renault hanteren dit concept al een tijdje. Zij hebben ook de bevestiging van de voorvleugel verder naar binnen gebracht, maar deze extremiteit heeft AlphaTauri niet overgenomen.

“We hebben gekozen om de twee tokens uit te geven aan een nieuwe neus en de voorwielophanging”, zei technisch directeur Jody Eggington van AlphaTauri. “Als gevolg daarvan hebben we besloten om enkele stuurcomponenten van Red Bull Technology aan te passen naar de 2020-specificatie. Dat is volgens het technische reglement toegestaan. De belangrijke aerocijfers zijn beïnvloed door de verandering [van het reglement], maar we hebben hard gewerkt om de verloren prestaties terug te winnen. Hoe snel de auto gaat zijn? Het is niet iets waar ik op dit moment al een exact getal op wil plakken. Over het algemeen denk ik dat we qua de aerodynamische prestaties op het niveau van halverwege 2020 zitten.”

Ook de voorvleugel van de AlphaTauri is aangepast met meer rondingen, waardoor de weerzijden van de vleugel nu lepelvormig zijn. Het middelste stuk loopt iets verder op tot het punt waar de hoofdplaat van de vleugel vlak moet lopen. Verder zijn de elementen boven de hoofdplaat ook aangepast om de luchtstroom beter te begeleiden. Dergelijke vleugeltjes worden over het algemeen gebruikt om de vuile lucht over de voorwielophanging te stuwen en de verstoring van de vloer te minimaliseren.

De voorwielophanging heeft ook een metamorfose ondergaan, maar er is wel gekozen om de bovenste wishbone intact te houden. Dit concept werd in 2019 al gebruikt door Red Bull.

F1-nieuwkomer Yuki Tsunoda heeft de nieuwe auto als eerste mogen testen, eerder deze week kwam hij al met de 2019-wagen in actie.