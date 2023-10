De Formule 1-teams van Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo en Haas krijgen vanaf volgend jaar meer speelruimte om te investeren in de eigen faciliteiten. Op papier klinkt dat voor deze teams als goed nieuws, maar voor AlphaTauri CEO is het overbodig nieuws. "Wij hebben dat geld helemaal niet in het budget gezet toen we het met de aandeelhouders bespraken", antwoordt de Duitser op een vraag van Motorsport.com. "Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n fan van dit idee, als ik eerlijk moet zijn."

Volgens Bayer vergeet de FIA dat het voor de teams waar meer bestedingsruimte voor komt het niet eens zeker is of ze die ruimte wel kunnen benutten. "De eerste vraag is of de teams dat geld überhaupt wel hebben", aldus de topman van AlphaTauri. "Zoals jullie weten was ik één van de grondleggers van het budgetplafond [als secretaris-generaal van de FIA] en we wilden daarmee het veld dichter bij elkaar krijgen. Ik begrijp dat er af en toe wat aangepast moet worden, maar dit vind ik moeilijk te begrijpen." Met name de timing van het bekendmaken van de ruimte is volgens Bayer een probleem: "We maken van tevoren een plan en daarin leggen we vast waar we ons geld aan uitgeven. Een maand later verandert ineens alles en dan denk ik 'ik heb net een plan gemaakt. Misschien weten de anderen wel meer dan ik weet.'"

Waar Williams en Alfa Romeo/Sauber al bekendmaakten dat er genoeg geld is om te investeren, is dat bij AlphaTauri totaal niet het geval. Bayer gaat wel hard zijn best doen om ergens een potje geld te vinden, maar geeft geen garanties. "Het gaat voor ons zeker moeilijker worden, maar ik denk ook dat het voor de topteams niet makkelijk wordt", vertelt de Duitse CEO. "Ik weet namelijk de budgetten van de teams in de tijden dat we de eerste fase van het budgetplafond in wilden voeren, bijvoorbeeld die van Ferrari en Red Bull Racing. Ik vond het toen al opmerkelijk dat ze hun budget binnen het plafond gingen krijgen. Dat is ze wel gelukt, maar nu gaan we alles wéér veranderen. Ik ben totaal niet blij met deze situatie."