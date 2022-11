In de Formule 1 is het de bedoeling dat alle teams zelf hun wagen bouwen waarmee ze deelnemen aan het wereldkampioenschap. Klantenwagens zoals we die in het sportscar- en enduranceracen vaak zien, zijn niet toegestaan in de Formule 1. Toen Toro Rosso de F1 instapte en samen ging werken met Red Bull Racing, werd fel gediscussieerd over de samenwerking. Er waren destijds ook andere partijen die wel met een 'tweedehands' wagen deel wilden nemen aan het F1-kampioenschap.

Nu is het eigenlijk heel simpel: een hele auto als concept overnemen is niet de bedoeling. Motoren en versnellingsbakken zijn uiteraard toegestaan, ook losse onderdelen overnemen mag best. Ook in het moderne F1-tijdperk is er regelmatig discussie. Want de Haas van 2020 leek wel sprekend op de Ferrari van 2019, en Racing Point kreeg in datzelfde jaar zelfs straf voor het kopiëren van bepaalde Mercedes-concepten.

Tempo Red Bull fenomenaal

Momenteel neemt AlphaTauri regelmatig elementen over van Red Bull, en bij Ferrari gaan er regelmatig onderdelen naar Haas. Toch is het voor veel teams een lastig dilemma. De F1 heeft er namelijk voor gezorgd dat het overnemen van onderdelen duurder is geworden. Daarom is het zelf ontwikkelen van elementen nu soms financieel aantrekkelijker. Bij AlphaTauri twijfelt men al langer over het blijven overnemen van spullen van de grote broer. “Red Bull heeft bij de werkprocessen hele andere mogelijkheden”, verklaart hoofdingenieur Jonathan Eddolls aan Auto, Motor und Sport. "Hoe snel ze een onderdeel ontwikkelen en produceren is simpelweg fenomenaal. Ze kunnen alles op het laatste moment openhouden, wat werkelijk fantastisch is.”

De manier van op het laatste moment elementen creëren en ontwikkelen, past echter niet zo goed in het concept van AlphaTauri. “Wij willen bijvoorbeeld graag onze aerodynamica bepalen die op bepaalde onderdelen gebaseerd is. Maar als wij componenten van ze overnemen, krijgen we pas heel laat informatie over het ontwerp. Dat kan weer invloed hebben op onze aerodynamica, omdat we met een andere formule rekening hebben gehouden.”