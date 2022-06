AlphaTauri lost DRS-probleem Tsunoda op voor GP van Canada

Tijdens ronde 37 van de Azerbeidzjaanse Grand Prix werd Yuki Tsunoda getroffen door een probleem met zijn achtervleugel. Het bovenste element ging slechts voor de helft open op de momenten dat de 22-jarige coureur uit Sagamihara zijn DRS activeerde. Het kwam hem op een zwarte en oranje vlag te staan, wat inhoudt dat hij wegens een technisch mankement verplicht naar de pits moet. Tsunoda lag zesde toen hij binnenkwam en zijn monteurs met tape in de weer gingen om alles vast te plakken, waarna hij de rest van de race niet meer over DRS beschikte. Hij kwam als dertiende terug op de baan en zou uiteindelijk ook op die plek finishen.

Bekijk hier de beelden van het incident:

“Ik heb pas net gezien wat er gebeurd was”, vertelt Tsunoda aan onder andere Motorsport.com. “Het belangrijkste was om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem was. Het team heeft inmiddels de vleugel aangepast en we hebben er vertrouwen in dat het niet nog eens gebeurt. Het is aan de ene kant misschien goed dat dit soort dingen aan het begin van het seizoen gebeuren, aan de andere kant was het een erg belangrijke race voor ons. Maar we weten wat er aan de hand was. We zijn erachter gekomen dat het probleem al tijdens het eerste deel van de race was ontstaan, dus al vrij vroeg in de wedstrijd, en dat het een nadelige invloed had op mijn performance.”

Hoewel Tsunoda merkte dat de auto zich anders gedroeg dan anders, had hij geen idee dat het met zijn achtervleugel te maken had. “Ik vernam het pas toen ik de pits binnenkwam en het aan mij werd verteld. Het team zag het waarschijnlijk al iets eerder in de race. Maar ik voelde er in eerste instantie niet veel van. Ik merkte alleen dat de auto zich een klein beetje anders gedroeg vanaf ronde 20. Rond hetzelfde moment zal het probleem met de achtervleugel zijn ontstaan. De balans van de auto voelde vreemd en ik gleed meer aan de achterkant. Ik dacht eigenlijk dat het door de bandenslijtage of iets dergelijks kwam en probeerde me zo goed mogelijk aan te passen, aangezien ik op de zesde plek reed en Vettel vrij dicht achter me had. Maar tot ronde 20 was ik bezig om het gat met Pierre te dichten en opeens was onze pace vergelijkbaar of was ik net iets langzamer.”

Tsunoda zag een puntenfinish in het putje gaan, maar kijkt tevreden terug op zijn eigen presteren gedurende het weekend in Baku: “Het was een zeer goede race, als je kijkt naar hoe probleemloos alles is verlopen en hoe constant ik was. Ik heb nu meer vertrouwen dat ik in staat ben om het resultaat te scoren dat bij het team of de auto past. Daar ben ik redelijk blij mee. We moeten nu gewoon zo door zien te gaan. Ik ben natuurlijk niet compleet tevreden, want ik reed achter Pierre, maar we hebben als team wel een goed resultaat behaald.”