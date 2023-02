AlphaTauri legt uit: Hierin moet de AT04 beter zijn dan vorige F1-auto

AlphaTauri hoopt dit jaar een betere campagne af te werken dan vorig seizoen. Heel lastig is dat op papier niet. Vorig jaar bleef de teller immers steken op 35 punten en werd bij de constructeurs alleen Williams van het lijf gehouden. P9 bij de constructeurs stemde Helmut Marko niet tevreden en Oliver Mintzlaff, die na de dood van Dietrich Mateschitz verantwoordelijk is voor de F1-activiteiten van Red Bull, evenmin. In 2023 moet het aanzienlijk beter, al is de sterkhouder van het team in de persoon van Pierre Gasly vertrokken. Aan Nyck de Vries om die schoenen te vullen, al is het allerbelangrijkste dat de nieuwe auto technisch een stap voorwaarts moet zijn ten opzichte van de AT03.

Op de eerste renders die AlphaTauri heeft vrijgegeven, zijn nog niet veel technische details te zien. Wel is zichtbaar dat de inlets voor de sidepods anders zijn ten opzichte van vorig jaar en dat het downwash-gebied agressiever is vormgegeven dan bij diens voorganger. Verder doet het concept natuurlijk zeer sterk aan Red Bull Racing denken met scherp uitgesneden en aflopende sidepods en de boekenplank. Het geheel lijkt iets compacter verpakt dan vorig jaar en precies daar heeft AlphaTauri achter de schermen veel tijd en middelen in gestoken. Uit de vloer en vloerranden - samen cruciaal om downforce te genereren onder het nieuwe reglement - valt niet veel af te lezen in de renderafbeeldingen. Formaties proberen dit altijd zo goed mogelijk geheim te houden, hetgeen ook verklaart waarom Alfa Romeo een hele bijzondere vloerrand toonde in de renders.

Bij AlphaTauri hoopt men vooral dat de AT04 drie dingen is vergeleken met de auto van vorig jaar: aerodynamisch efficiënter (dus minder drag), lichter en natuurlijk dat de auto meer downforce kan genereren door een effectiever grondeffect. "We hebben veel geleerd van de AT03 en zeker van de doorontwikkeling daarvan gedurende het jaar. Veel van die informatie hebben we kunnen gebruiken voor de auto van dit jaar. Daarmee hopen we inderdaad dat we de voornaamste pijnpunten hebben weggenomen", laat technisch directeur Jody Egginton in een eerste reactie weten.

Leren van de succesvolle Red Bull uit 2022

"Simpel gezegd kwamen we vorig jaar downforce tekort ten opzichte van onze concurrenten en hebben we nu manieren gevonden om gewicht te besparen. In bijna alle opzichten is dit een sterke evolutie ten opzichte van de 2022-auto. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan het verpakken van alle onderdelen, zodat we nu een aerodynamisch efficiënter totaalpakket hebben." Dat laatste was een groot verschil met Red Bull Racing in 2022. De creatie van Adrian Newey was extreem efficiënt, waardoor Max Verstappen en Sergio Perez vrij gemakkelijk een goede topsnelheid haalden en vaak nog konden spelen met vleugelstanden. AlphaTauri had die luxe niet.

Voor een positieve ommekeer heeft AlphaTauri goed gekeken naar Red Bull, hetgeen ook al te zien is aan de eerste renders. Egginton benadrukt echter dat AlphaTauri niet extreem veel meer onderdelen heeft ingekocht bij Red Bull dan vorig jaar. Het team uit Faenza heeft vooral meer kunnen leren van het Red Bull-concept. "De samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri is vergelijkbaar met de voorbije jaren. Wij hebben er extreem veel voordeel van en dus gaan we ermee door. We houden voor sommige Red Bull-componenten vast aan de specificatie van vorig jaar, terwijl andere onderdelen wel zijn aangepast. Maar het totaalaantal componenten dat we van Red Bull hebben gekocht, is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Dit is een strategische keuze die we van tijd tot tijd kunnen aanpassen, al is het ditmaal een kwestie van continuïteit vergeleken met vorig seizoen."

Aankomende dinsdag komen Nyck de Vries en Yuki Tsunoda voor het eerst met de nieuwe AlphaTauri in actie tijdens een filmdag op het circuit van Misano.