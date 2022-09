AlphaTauri: Haat richting ons team en Red Bull-stratege Schmitz onacceptabel

De Dutch Grand Prix in Zandvoort leek tactisch =een interessante wedstrijd, al heeft de race online nog een ongewenst staartje gekregen. Het team van AlphaTauri laat maandag in een officieel statement weten dat het team veel haatvolle berichten over zich heen heeft gekregen en dat hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda en Red Bull-stratege Hannah Schmitz. Het gaat volgens de formatie uit Faenza om complotdenkers die vermoeden dat Tsunoda bewust de virtual safety car heeft veroorzaakt om Max Verstappen te helpen en de winstkansen van Lewis Hamilton te verkleinen.

"Het is ongelooflijk teleurstellend om het taalgebruik en sommige opmerkingen te lezen die aan ons team en aan Hannah Schmitz, hoofd van de Red Bull Racing strategie-afdeling, zijn gericht. Deze haat kan niet worden getolereerd", valt in het bericht van AlphaTauri te lezen. "De beschuldigingen van vals spel zijn onacceptabel, niet waar en compleet respectloos ten opzichte van zowel Hannah als onszelf. Wij werken altijd compleet onafhankelijk van elkaar, eerlijk en met sportiviteit en respect hoog in het vaandel. Yuki had een technisch probleem dat het team niet meteen kon identificeren", duidt men op het differentieel. De Japanner dacht eerst dat een wiel niet goed vastzat, stopte naast de baan en reed met losse gordels terug naar de pitstraat. "Doordat we de oorzaak niet meteen kenden, moest hij langs de baan stoppen. Om iets anders te suggereren, is beledigend en volledig onjuist."

De beledigende teksten op sociale media gaan bovendien voorbij aan het feit dat Hamilton en Mercedes nadien een soortgelijke fout hebben gemaakt als in Abu Dhabi. Zo kreeg Verstappen weliswaar een uitgelezen kans om tijdens de VSC-fase naar de harde band te wisselen en de leiding te behouden, maar zorgde Valtteri Bottas nadien nog voor een 'echte' safety car. Verstappen en George Russell grepen dat moment aan om naar de zachte band van Pirelli te gaan, hetgeen uiteindelijk de juiste keuze is gebleken. Net als tijdens de seizoensfinale van vorig jaar kozen Mercedes en Hamilton echter voor het behoud van de baanpositie op mindere banden, waardoor de zevenvoudig wereldkampioen uiteindelijk naast het podium is beland. Mercedes had ofwel beide coureurs een wapen kunnen geven om mee te vechten (softs) ofwel beide coureurs buiten kunnen laten om een buffer te creëren. Het team koos echter voor een combinatie van beide scenario's.