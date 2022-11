AlphaTauri heeft in 2022 moeite met de nieuwe technische Formule 1-reglementen. De laatste paar F1-seizoenen was het team uit Faenza een van de leidende formaties in de middenmoot, maar tot op heden staat het alleen voor op Williams in het constructeurskampioenschap. Met nog twee Grands Prix op de planning kan er echter nog een hoop veranderen. Helemaal in Brazilië waar komend weekend ook een sprintrace wordt afgewerkt. Dit betekent dat er meer punten te verdienen zijn dan in een normaal GP-weekend. Haas staat momenteel achtste en heeft slechts een puntje voorsprong op de Italianen. Aston Martin staat veertien stuks voor op AlphaTauri, terwijl Alfa Romeo op de zesde stek achttien punten meer heeft.

Hoewel Pierre Gasly en Yuki Tsunoda in Mexico niet heel goede zaken deden, blikte het duo tevreden wel tevreden terug op de verrichtingen aldaar. Vanwege een incident met Lance Stroll kreeg de Fransman een strafpunt aan zijn broek, terwijl zijn Japanse teamgenoot uit de race werd getikt. "Ik ga de laatste twee races bemoedigend in", trapt Gasly af. "Het niveau in Austin en Mexico was best goed. In beide races kreeg ik straf waardoor we punten misliepen, maar we vochten wel voor een plek in de top-tien. Ik hoop dat dit ook het geval zal zijn in Brazilië." Gasly heeft goede herinneringen aan Interlagos, nadat hij daar in 2019 zijn eerste F1-podium pakte. "Vorig jaar werd ik er zevende. Dit keer wordt het wat lastiger om in de top-tien te komen, maar het is niet onmogelijk. We gaan voor de punten die we nodig hebben om voor Haas te komen." Het Braziliaanse Grand Prix-weekend is dus het decor van een van de drie sprintraces in 2022, net als vorig jaar. Tot op heden heeft AlphaTauri dit seizoen dergelijke wedstrijden niet heel goed afgewerkt, weet ook Gasly: "Het is iets waar we mee moeten dealen. Het is zaak om ons best te doen en wellicht levert het ons een kans voor extra punten op. Ik ga erop jagen. Het is nodig voor ons kampioenschap."

Teamgenoot Tsunoda heeft met zijn optreden in Mexico-Stad vertrouwen gekweekt: "Tot aan de crash was het wat betreft bandenmanagement mijn beste race tot dusver", aldus de Japanner. Tsunoda kwam in 2021 voor het eerst in Brazilië en verwacht daarom, mede door zijn tijd in de simulator, snel in een ritme te komen. "Ik heb er vertrouwen in dat ik vanaf de eerste ronden al op snelheid ben en voor een goed weekend kan gaan. Ik ga voor mijn gebruikelijke doelen: Q3 en punten." Wel stippen beide AlphaTauri-coureurs aan dat het Autodromo Jose Carlos Pace nogal hobbelig is, hoewel Gasly verwacht dat dit weinig hinder gaat opleveren, denkt Tsunoda dat het de boel tricky maakt. "In de simulator voelde ik al hoe hobbelig het is. Het gaat interessant worden om te kijken hoe agressief dit gaan zijn. Het wordt met name in de remzones best tricky. Ik verwacht dat dit een uitdaging wordt." Als een van de weinige circuits op de F1-kalender gaat de baan linksom in plaats van rechtsom. "Vorig jaar merkte ik dat dit fysiek best veel vroeg", vervolgt hij. "Met name van mijn nek. Het is sowieso een van de zwaardere races van het seizoen wat dat betreft, maar ik ben fit genoeg om het aan te kunnen."