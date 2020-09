De ‘blonde Amerikaanse’ die blunder Mercedes had kunnen voorkomen

Lewis Hamilton zag afgelopen zondag op Monza zijn hoop op de overwinning verdampen toen hij een stop-and-go penalty van tien seconden kreeg nadat hij de pits betrad toen die gesloten was. De Mercedes-coureur gaf toe dat hij de knipperende lichten, die hem waarschuwden dat de pits verboden terrein was, niet had gezien. Bovendien had de kampioensformatie de waarschuwingen op de FIA-schermen niet gespot. Die grote fout maakte het mogelijk voor AlphaTauri’s Pierre Gasly om zijn eerste F1-overwinning te pakken.

Reflecterend op de omstandigheden rond die cruciale fout bij de pitstop onthulde AlphaTauri-teammanager Graham Watson dat hij een aantal jaar geleden een speciaal spraaksysteem heeft laten ontwikkelen voor zijn team. Het doel daarvan is te voorkomen dat er fouten worden gemaakt zoals die van Mercedes in Italië. In een exclusief gesprek met Motorsport.com legde Watson uit hoe het idee van zijn team ervoor zorgt dat geen enkel bericht van de FIA wordt gemist. “Ik denk dat Mercedes niet iets soortgelijks heeft, want anders hadden ze het geweten”, zei hij. “Maar ongeveer drie jaar geleden nam ik het initiatief voor een computergestuurde voice-over op onze pitmuur voor alle berichten van de FIA.”

“Dus als de FIA zegt ‘de pits is gesloten’ - dat bericht komt binnen op pagina drie - dan vertelt een door de computer gegenereerde stem dat aan mij. Het is een vrouw, ik noem haar de blonde Amerikaanse vanwege het accent. Ze zei ‘de pits is gesloten’”, vervolgde Watson, die verklaarde dat AlphaTauri alsnog bijna dezelfde fout had gemaakt als Mercedes. “Onze engineers zeiden dat we Daniil [Kvyat] tijdens de safety car binnen konden halen, en ik schreeuwde ‘nee, kom niet naar binnen’. Iedereen keek me aan, en ik zei ‘de pitingang is gesloten’. Dus we bleven buiten. Maar toen zag ik Hamilton binnenkomen en ik dacht ‘heb ik het verprutst als sportief directeur, heb ik een enorme fout gemaakt?’ Want een team als Mercedes maakt dit soort fouten niet. Toen keek ik opnieuw naar het scherm. ‘Nee, nee, ik ben 100 procent zeker, kom niet naar binnen. Blijf buiten’.”

Mercedes verklaarde naar aanleiding van de Italiaanse Grand Prix dat het ging kijken naar het doorvoeren van veranderingen aan de software in de pits, om zodoende te garanderen dat het dergelijke berichten in de toekomst niet mist.

Met medewerking van Oleg Karpov en Jonathan Noble