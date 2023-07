AlphaTauri: Vervangen De Vries ook met kalender tweede seizoenshelft in gedachten

Voor de elfde race van het Formule 1-seizoen 2023 is Max Verstappen weer de enige Nederlander op de grid. Nyck de Vries is op de Hungaroring zoals bekend de voornaamste afwezige, nadat hij op de dinsdag na Silverstone is ontslagen. De Vries heeft het veld moeten ruimen voor Daniel Ricciardo bij het team van Franz Tost. "Dat was een emotioneel besluit, omdat we een erg goede relatie met Nyck hebben", laat de Oostenrijkse teambaas van AlphaTauri in de persconferentie voor teambazen weten. "Ik heb hem deze week nog telefonisch gesproken. Hij heeft bij ons geen gemakkelijke tijd gehad. Voor rookies, en dat geldt in algemene zin, is de eerste helft van het seizoen niet makkelijk."

"Ze komen op veel circuits die ze nog niet kennen, zoals Melbourne, Miami en Jeddah in Saudi-Arabië. Baku komt daar nog eens bij met het sprintformat. Daardoor moet je in zo'n weekend na één training al meteen de kwalificatie in. Het betekent dat je als nieuwkomer in de Formule 1 echt op de best mogelijke manier moet zijn voorbereid. Voor mij betekent dat minimaal vijfduizend à zesduizend kilometer aan private tests, eigenlijk zoals Alpine dat met Oscar Piastri wilde doen. Dat is de juiste manier", vervolgt Tost zijn verhaal tegenover onder meer Motorsport.com.

Toen de 28-jarige Fries wel eenmaal op bekend terrein kwam, had Tost naar eigen zeggen meer verwacht. "Voor Nyck was het moeilijk, ook omdat onze auto niet goed was. Dan is het natuurlijk niet makkelijk om op te vallen. Maar ik had veel betere prestaties van hem verwacht in Oostenrijk en Silverstone, omdat hij beide banen al kende. Maar de prestaties werden in onze ogen niet echt beter en daardoor hebben we hem vervangen." Volgens Tost hebben de Red Bull-kopstukken daarbij ook naar de kalender gekeken. "We hebben ook alvast aan de tweede seizoenshelft gedacht, ja. Dan gaan we namelijk nog naar Singapore, Japan, Austin, Mexico en Qatar en die banen kent Nyck ook allemaal niet. Met Ricciardo hebben we nu een ervaren coureur in de auto zitten en dat helpt ons wellicht ook in de ontwikkeling en het in kaart brengen van onze tekortkomingen."

Het maakt dat Helmut Marko de knoop voor de zomerstop heeft doorgehakt, al is dat wel in samenspraak met Tost gegaan. "We zitten natuurlijk altijd bij elkaar om over verschillende coureurs te praten. We kijken naar de voor- en nadelen en nemen vervolgens een gezamenlijk besluit."

Technische feedback De Vries wel 'erg goed'

Op het vlak van de technische feedback is De Vries echter ook wel van meerwaarde geweest. Zo liet Yuki Tsunoda donderdag niet voor niets weten dat hij veel heeft geleerd van de gedetailleerde feedback die De Vries na afloop van de sessies heeft gegeven. "Nyck is natuurlijk een ervaren coureur", reageert Tost. "Er is natuurlijk een reden waarom hij races heeft gewonnen in de Formule 3, waarom hij de titel heeft gepakt in de Formule 2 en de wereldtitel in de Formule E. Zijn technische feedback was erg goed en vooral erg gedetailleerd. Daar moet je jezelf ook bij bedenken dat Yuki pas twee jaren F1 en de tien races van dit huidige seizoen achter de rug heeft. Hij zit dus nog steeds in een leerproces op dat vlak. Ik denk dat hij ook veel van Daniel gaat leren in dat opzicht, al moet ik zeggen dat de technische feedback van Nyck wel erg goed was."

