AlphaTauri: Fout om ophanging Red Bull F1 niet over te nemen

Aan het begin van het seizoen kon het Formule 1-team van AlphaTauri de concurrentie nauwelijks bijbenen. De formatie uit Faenza stond een groot deel van het seizoen zelfs helemaal onderaan het constructeurskampioenschap. Pas tijdens de laatste races van het seizoen verandering kwam daar verandering in. Uiteindelijk werd de Italiaanse renstal nog achtste en hield men Haas F1 Team en Alfa Romeo achter zich. Met name de ophanging van de renstal bleek achter te lopen op de concurrentie en volgens CEO Peter Bayer lag juist daar het probleem van de matige seizoensstart. "De initiële keuze om onze eigen weg te gaan met dat cruciale onderdeel, was een fout. De mensen die toen die keuze maakten, zijn ondertussen niet meer bij ons", onthult de Duitser na een vraag van Motorsport.com.

Ondanks dat de keuze verkeerd uitpakte, begrijpt Bayer wel waarom zij die beslissing maakten. "Ik denk dat de engineers heel wat redenen hebben waarom je bepaalde dingen zelf moet doen, maar iedereen in de paddock begreep dat met deze nieuwe regels en de nieuwe downforce-patronen de ophanging erg belangrijk is", vertelt de AlphaTauri-topman. "Je hebt de vloer, en je hebt de ophanging. Als die twee niet met elkaar samenwerken, dan kun je net zo goed niet de baan op gaan."

Bayer kreeg ook de vraag of het wel logisch was om een betere ophanging te bouwen dan Red Bull, het team dat de afgelopen jaren met de beste downforce reed. "Dat is voor ons wel het grootste leerpunt ja", lacht de voormalig secretaris-generaal van de FIA. "Maar aan de andere kant, als je als klant een onderdeel krijgt, dan moet je het onderdeel wel laten werken. Dat is heel moeilijk." De Duitser kan veel voorbeelden uit de Formule 1-wereld noemen waaruit die moeilijkheid blijkt. "Kijk maar naar de teams die voormalig Red Bull-aerodynamici en engineers in dienst nemen. Ze vinden snel verbeteringen, maar constant ontwikkelen is niet zo simpel als het lijkt."

Technisch directeur Jody Egginton verklaart naeen vraag van Motorsport.com dat de lessen inderdaad geleerd zijn en dat voor volgend jaar AlphaTauri wel de ophanging van Red Bull overneemt. "Dat is die van de huidige auto, dus we lopen een jaar achter", noemt de Engelsman. "Er zijn jaren dat we om verschillende redenen wat anders deden, maar nu hebben we deze kans en de regels staan dit toe. Wij gaan het doen, een aantal andere teams doen het ook."

Ommekeer in Singapore

Terugblikkend op 2023 ziet Bayer dat zijn team in Singapore een grote stap zette. De Duitser legt hoe AlphaTauri dat voor elkaar kreeg: "Het leek erop dat we daar iets hadden wat beter werkte, maar we wisten het nog niet zeker. Het team van Jody vervulde een sleutelpositie. Zij hebben veel moeite gestoken in het begrijpen van het algemene concept [van de Red Bull]. Hoe kan het dat die auto zo stabiel is, zo goed in de snelle en langzame bochten is, maar ook op de rechte stukken? Daar hadden Jody en de jongens een doorbraakmoment."