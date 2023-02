AlphaTauri formuleert doelstelling voor F1-seizoen 2023

AlphaTauri heeft een pover F1-seizoen achter de rug, waarin de teller bleef steken op slechts 35 WK-punten. Uitschieters waren schaars en in het constructeurskampioenschap werd alleen Williams van het lijf gehouden. De negende stek stemt natuurlijk niet tevreden, ook niet bij Helmut Marko en Oliver Mintzlaff, die na de dood van Dietrich Mateschitz verantwoordelijk is voor de F1-activiteiten van Red Bull. Een verkoop van AlphaTauri aan Honda vanaf 2026 is volgens beide kopstukken niet aan de orde, al moet het zusterteam wel beterschap tonen. Het moet dit jaar gebeuren met Nyck de Vries en Yuki Tsunoda, en natuurlijk vooral met de AT04.

Aan het begin van dit nieuwe seizoen legt Franz Tost de lat op P6 bij de constructeurs, de positie die vorig jaar nog door Alfa Romeo werd ingenomen. "Wat er mogelijk is, ligt er natuurlijk in eerste instantie aan hoe goed onze auto echt blijkt. Ik denk dat onze engineers afgelopen winter goed werk hebben verricht, in ieder geval afgaande op de data die we hebben. Maar we moeten het natuurlijk nog wel op het circuit laten zien", vertelt de Oostenrijker in de AlphaTauri-hospitality. "Reëel gezien willen we bij de eerste zes eindigen. Bij de eerste vijf zal moeilijk worden, al ben ik natuurlijk niet rouwig als dat wel lukt. Maar bij de eerste zes eindigen in onze doelstelling voor dit jaar."

Ook AlphaTauri op minimumgewicht van de FIA

Tost weet wel dat er daarvoor een flinke stap moet worden gezet en weet dus ook dat zijn woorden vrij ambitieus zijn. "Vorig jaar hadden we het lastig. Onze auto was te zwaar, de aerodynamica klopte niet en we hebben als team nog wat andere fouten gemaakt. We hopen dat we al die dingen voor dit jaar hebben aangepakt. Wat betreft het gewicht zitten we nu in ieder geval goed, we zitten op het minimumgewicht van de FIA", onthult de teambaas. Het geldt overigens ook voor grote broer Red Bull Racing, dat met een lichter chassis veel progressie heeft geboekt. "Aerodynamisch hebben we - voor zover we nu kunnen zien - ook stappen gezet", vervolgt Tost. "Ons aerodynamische team in Bincester heeft in ieder geval goed werk geleverd. Maar ja, we moeten natuurlijk nog wel zien wat onze concurrenten hebben gedaan."

Een eerste indicatie daarvan komt volgende week zaterdag normaliter, als de eerste kwalificatie van 2023 op het programma staat. Tost voegt echter toe dat het voor een goed beeld nog wel iets langer wachten is. "Bahrein is een beetje een bijzondere race en Saudi-Arabië natuurlijk ook. Daarna gaan we naar Melbourne en vanaf dan moeten we wel een aardig beeld hebben van hoe competitief we kunnen zijn."

