AlphaTauri F1 blij met Ricciardo en Tsunoda: Goud in handen

Nu Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor 2024 bevestigd zijn bij AlphaTauri, beschikt het team over ervaren krachten. Head of vehicle performance Guillaume Dezoteux is blij met deze keuze. "We kijken er natuurlijk naar uit om met deze twee rijders te werken, want deze auto's rijden niet zoveel en worden continu ontwikkeld", noemt de Franse technicus. "De auto is telkens net iets anders en de ervaring die de coureurs meenemen in het vinden van de mechanische set-up is dan goud waard." Vanwege het gebrek aan testmogelijkheden worden de nieuwe onderdelen op de auto voor het eerst tijdens trainingen uitgeprobeerd. Dezoteux vindt het in zulke situaties ook voordelig om met ervaren coureurs te werken: "We hebben maar een paar trainingen, in verschillende omstandigheden. We hebben dan coureurs nodig die de auto kunnen lezen en ons kunnen vertellen wat de auto doet. Ook bieden ze ons een perspectief voor [de ontwikkeling voor] de rest van het seizoen."

Met het vastleggen van Ricciardo en Tsunoda komt ook een eind aan de droom van Liam Lawson om in 2024 voor AlphaTauri op de grid te staan. Dat die keuze gemaakt werd, kon hier en daar op verontwaardigde reacties rekenen, maar volgens Dezoteux lieten de prestaties van de Nieuw-Zeelander in Qatar zien dat het een gerechtvaardigde keuze is. "Liam was heel, heel erg sterk op de circuits die hij al kende. En dan in Losail, met veel wind, met wisselende omstandigheden, met niet te veel trainingstijd waarin je de auto kan aanpassen, zie je dat het moeilijker wordt", legt de topman van de Italiaanse renstal uit. "Hij heeft het erg goed gedaan, maar je ziet wel de voordelen van een ervarener coureur."

Bij de huidige generatie Formule 1-auto's gaat het met name over het vinden van de zwakke punten en die aanpakken, in plaats van de sterke punten uitvergroten. Dezoteux ziet ook daar de meerwaarde van ervaring in. "Als je aan een coureur vraagt 'hoe voelt de auto?' dan krijg je geen positief antwoord. Ik denk dat niemand helemaal tevreden is met hoe de auto zich gedraagt", noemt de Franse ingenieur. "Iedereen klaagt over grip. Dan komen de sterke punten van de ervaren coureurs naar boven die de auto in de context van hun carrière kunnen plaatsen en kunnen zeggen 'oké, hoe kunnen we onze rijstijl het beste aanpassen aan deze omstandigheden? En hoe kunnen we het beste in de auto rijden?' Natuurlijk is een auto met meer downforce sneller, maar dat gaat niet heel makkelijk."

Verstappen het voorbeeld

Volgens Dezoteux is er één coureur op de grid die voor voornamelijk de jonge coureurs een voorbeeld moet zijn. "Ik denk dat de auto van Max Verstappen ook niet makkelijk is om te besturen, maar hij heeft een manier gevonden om met de grenzen van de auto om te gaan en zo er meer performance uit te halen", aldus de ingenieur. "Om echt goed in te zien wat de auto doet is heel lastig en de situatie verandert ook steeds: de banden, de hoeveelheid benzine, de engine mode, de wind en de baanomstandigheden. Het is dan ook een moving target en je hebt veel ervaring nodig om een goed beeld te krijgen."

In Austin komt AlphaTauri met een nieuwe vloer en keert ook Ricciardo weer terug na zijn handblessure. Over de geüpdatete vloer is Dezoteux voorzichtig optimistisch. "We hebben daar in de ontwikkeling veel op gefocust", vertelt de Fransman. "Er is op dat gebied nog veel performance te vinden. We hopen dat het ons de volgende stap laat zetten op de goede weg die we sinds de updates in Silverstone hebben gezet. De updates hebben ons sindsdien vooruit gebracht, dat is een positief signaal vanuit onze aerodynamica-afdeling."