Aan het begin van 2023 kon AlphaTauri met de AT04 nauwelijks potten breken. De Italiaanse Formule 1-renstal had lange tijd de rode lantaarn stevig in handen, richting het einde van het seizoen greep de formatie van Faenza wat punten en kwamen ze net wat tekort voor een zevende plek bij de constructeurs. De AT04 was met name in de langzame bochten een stuk sneller geworden, volgens McLaren-teambaas Andrea Stella zelfs de snelste van het veld. Ondanks deze positieve ontwikkeling is volgens AlphaTauri hun zwakheid ook uitvergroot. "Ik denk dat het gebied waarop we beter moeten worden de aerodynamische efficiëntie is. We zijn inderdaad competitief in de langzame bochten, maar aan de andere kant zijn we een van de langzaamste auto's op de rechte stukken", aldus head of trackside engineering Johnathan Eddolls.

Eddolls heeft dan ook een duidelijk doel voor de auto van 2024. "We maken tijd goed in de bochten, maar dat verliezen we weer op de rechte stukken. We moeten hier naar kijken, de balans in de bochten verbeteren en aerodynamisch efficiënter worden. Dat is dan ook iets waar we aan gaan werken voor volgend jaar", verklaart de Engelsman.

Voor Eddolls was het ook duidelijk dat aan het begin van het seizoen de AlphaTauri een van de langzaamste auto's was vanwege de vloer. De Brit had al in een vroeg stadium doordat de AT04 op dat gebied tekortschoot ten opzichte van de concurrenten. Daardoor kon de technicus wel inschatten dat er veel verbeteringen in het verschiet lagen. "We begonnen dit seizoen ver weg van de rest, dus er was heel wat te vinden", erkent de ingenieur. "Maar we moeten eerlijk erkennen dat de aerodynamicafabriek in Bicester en in [de fabriek in] Faenza de mensen goed de zwakheden van de auto vonden en hard werkten om deze te verhelpen. Ik denk dat ze dat goed gedaan hebben." Na de onderkenning dat de auto inderdaad te langzaam was in de bochten is er continu gewerkt om die problemen op te lossen. "We hebben het hele jaar upgrades geïntroduceerd, maar het kostte wat tijd - door alle auto's die tussen ons in zaten - om punten te halen."

Samen met zijn team heeft Eddolls keihard gewerkt en dat leverde dus aan het einde van het seizoen de broodnodige punten op. De 42-jarige engineer legt uit wat de werkwijze van zijn team was om zover te komen. "Eerst hebben we onze doelen bijgesteld, toen hebben we onze ontwikkeling op die doelen afgesteld, vervolgens zijn we gaan zoeken naar onderdelen die daarbij passen en hebben we die gemaakt. Daarna kwamen ze pas naar het circuit toe", verklaart de Engelsman die sinds 2017 voor AlphaTauri werkt. "We konden dus pas vanaf Singapore de resultaten [van de updates] zien."