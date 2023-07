AlphaTauri introduceert extreme interpretatie van F1-regels achtervleugel

De huidige technische reglementen van de Formule 1, die in 2022 werden geïntroduceerd, leken behoorlijke beperkingen op te leggen voor de achtervleugel. Vrijwel alle teams kwamen op de proppen met een ontwerp waarbij het hoofdelement en de bovenste flap met een curve direct doorlopen in de endplates. De bedoeling was daarmee om de turbulentie die de achtervleugel produceert te verminderen. Toch proberen de creatieve ontwerpers en engineers nu de intentie van de reglementen te omzeilen om zo betere prestaties uit de achtervleugel te halen.

De nieuwe achtervleugel die AlphaTauri heeft meegenomen naar Hongarije is daar misschien wel het extreemste voorbeeld van. De bovenste flap is vrijwel geheel losgekoppeld van de endplate, om op die manier de uiteinden van het element bloot te stellen. De verbindingen met het hoofdelement zijn verder naar het midden opgeschoven om de uiteinden ook echt vrij te maken, waarmee wervelingen worden gecreëerd doordat lucht met hoge druk aan de bovenzijde probeert om richting de zone met lagere druk eronder te rollen. Op deze manier kan de achtervleugel meer downforce genereren, maar wordt ook geprobeerd om de efficiëntie van de balkvleugel en de diffuser te vergroten. Deze upgrade kan vooral op de bochtige Hungaroring voordeel opleveren gezien het grote belang van downforce.

Andere Formule 1-teams hebben in de jacht op betere prestaties ook al geëxperimenteerd met de verbindingspunten van de bovenste flap en het vrijmaken van de uiteinden ervan. Van alle teams lijkt de oplossing van Aston Martin nog het meeste op die van AlphaTauri, hoewel de voorste hoeken van de bovenste flap gewoon nog aan de endplate zijn verbonden. Alfa Romeo gebruikt intussen een klein metalen verbindingsstukje tussen de endplate en het bovenste element, een oplossing waar Mercedes met de licht aangepaste achtervleugel voor Hongarije ook voor kiest.

AlphaTauri is voor de Hongaarse GP niet alleen aan de slag gegaan met de achtervleugel. Ook de voorvleugel is onder handen genomen en in het verlengde daarvan is ook de neus ietwat verhoogd ten opzichte van eerdere versies. Tenslotte is ook de vloer aangepakt door de ontwerpers om op dit vlak meer downforce te genereren met de AT04.