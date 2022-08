AlphaTauri-coureurs klaar voor herstart seizoen

Dit weekend begint de tweede helft van het Formule 1-seizoen met de race in Spa-Francorchamps. AlphaTauri heeft het niet makkelijk gehad in de eerste seizoenshelft. De resultaten vielen tegen en de auto leek soms moeilijk te begrijpen voor de Italiaanse renstal.

Pierre Gasly heeft zichzelf in de vakantie opgeladen met diverse tripjes. “Het was een lekkere pauze. Ik ben met een paar vrienden voor het eerst naar Griekenland geweest. Daarna was er tijd voor mijn familie in Frankrijk en ik ben nog een paar dagen naar Spanje gegaan. Het was niks bijzonders, maar wel fijn om even bij te komen met mijn familie en ondertussen nog wat te trainen. Deze week begonnen we weer in de simulator. Iedereen is hard bezig sinds maandag en mijn telefoon is wat drukker dan in de laatste drie weken.”

Volgens Gasly is er werk aan de winkel voor het team uit Faenza. “De laatste races voor de zomervakantie waren lastig voor ons. We scoorden geen punten en het ging niet zoals we wilden. Sinds Frankrijk hadden we updates op de wagen, die we nu beter begrijpen. Het is nog steeds ingewikkeld en het middenveld zit erg dicht op elkaar, maar we geven niet op. We blijven hard werken om de auto zo snel mogelijk beter te laten presteren, zodat we elke weekend voor punten kunnen gaan.”

Veranderingen Spa-Francorchamps

De Fransman is enthousiast over het circuit van Spa. “Het is een van mijn favoriete banen. We beginnen nu met drie races op rij en ik kan niet wachten om weer in de auto te zitten. Vorig jaar viel de race natuurlijk in het water. Nu is het voor ons de eerste keer om de veranderingen te zien die doorgevoerd zijn aan het circuit.” Met name rond Eau Rouge en Raidillion zijn de uitloopstroken voor dit jaar verbreed. Dit mede door het tragische ongeval van Anthoine Hubert drie jaar geleden. Daarnaast zijn er op veel plekken grindbakken geplaatst, om het circuit veiliger te maken voor motoren.

Teamgenoot Yuki Tsunoda is ook benieuwd naar de vernieuwingen. “Het zal interessant zijn over de ze te ervaren. Tot nu toe heb ik de aanpassingen alleen maar in de simulator gezien. Ik denk niet dat de bochten qua ontwerp heel veel veranderd zijn, het zijn puur de uitloopstroken en de grindbakken. Ik houd enorm van deze baan, vooral de middel- en hogesnelheidsbochten. Het is zeker een van de beste circuits van de kalender, het staat in mijn top vijf. Mijn aanpak voor dit weekend verandert niet ten opzichte van die in de eerste helft van het jaar. Ik heb mezelf gereset, voel me sterker en ben enorm gemotiveerd voor de tweede seizoenshelft.”