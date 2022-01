Om het Formule 1-veld gelijk te trekken introduceerde de koningsklasse in 2021 een budgetplafond. Hoewel de limiet afgelopen seizoen op 145 miljoen dollar stond, is deze voor komend jaar met 5 miljoen dollar gezakt. Op deze manier wil de Formule 1 alle teams forceren nog slimmer met geld om te gaan op jacht naar overwinningen en voorkomen dat er maar met geld gesmeten wordt.

Hoewel het vastgestelde bedrag in 2022 een grote impact maakt op teams als Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari, verwacht AlphaTauri-teambaas Franz Tost niet dat alles voor iedereen gelijk zal zijn. Volgens de Oostenrijker zijn andere factoren ook van enorm belang, zoals de kwaliteit van de windtunnel en de simulatiemiddelen. "Wij moeten onze infrastructuur nog meer optimaliseren", antwoordt Tost op de vraag wat AlphaTauri nog mist om in de voorhoede mee te strijden. "Als ik kijk naar de simulatiemiddelen van topteams, dan kom ik tot de conclusie dat wij deze simpelweg niet hebben. Zij hebben hier de afgelopen jaren miljoenen aan uitgegeven. Ons budget is prima, maar wij zijn niet in staat om daar zoveel geld in te investeren. De simulatiemiddelen worden wel steeds belangrijker, omdat we minder baantijd hebben. Wat dat betreft hebben wij nog steeds een aantal tekortkomingen."

Nieuwe designs, lager budget

De F1-teams hebben voor het eerst te maken met een budgetplafond tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van compleet nieuwe auto's. Tost geeft toe dat er een zekere mate van onzekerheid heerst over hoe iedereen uit de verf komt. "Het is voorlopig een onbekend verhaal. Alles is compleet nieuw", vervolgt hij. "Vergelijkingen met anderen hebben we niet. Ik vertrouw daarom op onze ontwerpers. Zij moeten twee goede auto's bouwen. De AT01 [in 2020] was een sterke bolide en met de auto van afgelopen seizoen hebben we weer een stap gemaakt. Waarom zou het niet lukken om met de AT03, een compleet nieuwe auto, competitief te zijn?"

Met het nieuwe reglement zijn er volgens Tost ook verschillende filosofieën. Hij hoopt dat AlphaTauri de juiste stap maakt hierin. "Ik heb dan geen idee waar we precies eindigen, maar ik vertrouw op het team. De aerodynamische afdeling doet momenteel goed werk. Zij gaan in de juiste richting", vertelt de teambaas verder. Ondanks dat AlphaTauri achter de grotere teams staat qua faciliteiten, zegt Tost dat er vooruitgang is in het verbeteren van zaken. Zo gebruikt AlphaTauri sinds afgelopen seizoen de windtunnel van grote broer Red Bull, maar zijn de Italianen met meer uitbreidingen bezig. "We hebben een hal gekocht en we bouwen een nieuw complex. Dit moet over twee jaar afgerond zijn. Er zijn veel dingen gaande die ons naar een betere positie moeten brengen. Anderen doen dit echter ook, maar dit is de Formule 1: het is een groot gevecht."