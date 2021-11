AlphaTauri blij met Albon als persoonlijke coach Tsunoda

Alexander Albon greep dit jaar naast een racezitje in de Formule 1, nadat hij afgelopen winter bij Red Bull Racing plaats moest maken voor Sergio Perez. Een terugkeer naar het zusterteam van AlphaTauri was geen optie omdat daar de Japanner Yuki Tsunoda zijn debuut maakte, waardoor Albon genoegen moest nemen met een rol als F1-reserve en een jaartje racen in de DTM.

Nu het DTM-seizoen erop zit, is Albon door AlphaTauri aan het werk gezet als persoonlijke coach van Tsunoda. De Thai moet de Japanse debutant van het nodige advies voorzien, wat tot dusver behoorlijk zijn vruchten lijkt af te werpen. Zo wist de Japanner in Turkije de Mercedes van Lewis Hamilton enige tijd op te houden en bezorgde hij AlphaTauri in Austin twee waardevolle WK-punten tijdens zijn allereerste kennismaking met het Circuit of the Americas. Bovendien lijkt de Japanner de laatste races wat beter zijn rust te kunnen bewaren waardoor hij steeds minder te betrappen is op foutjes, ook al krijgt hij in de tweede seizoenshelft voortdurend circuits voorgeschoteld die voor hem compleet nieuw zijn.

“Alex komt naar Yuki, praat met hem, legt hem uit hoe het circuit is en geeft antwoord op alle vragen die Yuki aan hem stelt”, vertelt AlphaTauri-teambaas Franz Tost over de samenwerking tussen beide coureurs. “Dat zijn echt gesprekken tussen twee coureurs. Dat is heel positief voor Yuki omdat hij veel oppikt van Alex. Het is heel erg positief gebleken.”

Mede dankzij de steun van Albon weet Tsunoda de laatste paar races weer betere resultaten te scoren en het op zaterdag tijdens de kwalificatie ook weer tot het derde kwalificatiedeel te schoppen. Het inschakelen van Albon was volgens de Oostenrijker dan ook een no-brainer: “Alex maakt deel uit van de Red Bull-familie, maar hij had vanwege de DTM niet heel veel vrije weekenden over. We hebben er echter voor gezorgd dat hij Yuki ondersteunt zodra hij wel op het circuit is. We hebben Yuki vervolgens op het hart gedrukt om vragen te stellen, zodat hij alles beter kan leren begrijpen. Tot dusver werkt het echt heel erg goed.”

Tost acht puntenfinish ondanks gridstraf mogelijk

Hoewel Tsunoda dit jaar al op een aantal fouten was te betrappen, is Tost zeer te spreken over de 21-jarige debutant: “Yuki maakt stappen en wordt steeds beter. Hij begrijpt nu veel beter de technische kant van de auto. Hij heeft in Faenza veel bijeenkomsten met zijn engineers, om een beter beeld van alles te krijgen en ook beter te begrijpen wat er in de auto allemaal gebeurt.”

Dit weekend staat Tsunoda vanwege een gridstraf een moeizame race te wachten in Mexico, maar met een elfde tijd in de eerste vrije training en een achtste klassering in VT2 is hij in ieder geval sterk uit de startblokken gekomen: “Ik was onder de indruk van zijn prestatie” erkende Tost vrijdag. “We mogen namelijk niet vergeten dat hij hier voor het eerst rijdt in Mexico, maar hij heeft het meteen heel erg goed gedaan. Hij zal achteraan moeten starten vanwege de motorwissel, maar inhalen is hier best mogelijk. Ik heb dan ook goede hoop dat hij alsnog punten kan scoren dit weekend.”