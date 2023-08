AlphaTauri bevestigt: Lawson vervangt Ricciardo ook op Monza

Daniel Ricciardo zou op Circuit Zandvoort zijn derde race in de AlphaTauri-kleuren rijden, maar kwam op zaterdag al niet meer in actie. In de tweede vrije training op vrijdag bezeerde hij namelijk zijn linkerhand bij een crash in de Hugenholtzbocht, waar hij zich liet verrassen door de gecrashte Oscar Piastri. Hij liet het stuur niet los op het moment van impact waardoor met name zijn linkerhand een lelijke klap te verwerken kreeg. De Australiër greep na de crash naar zijn linkerhand en moest naar het ziekenhuis voor een controle. Daar werd vastgesteld dat hij een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen bij de crash. Hij was daardoor niet in staat om de rest van het raceweekend in Zandvoort af te werken.

Red Bull-reserve Liam Lawson was aanwezig in Zandvoort en was de aangewezen persoon om Ricciardo te vervangen in de Grand Prix van Nederland. Zo stond Lawson onverwachts aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut, met slechts één vrije training op een natte baan ter voorbereiding op de kwalificatie en de race. Het blijft echter niet bij die ene race op Zandvoort voor Lawson: AlphaTauri heeft bevestigd dat de 21-jarige coureur uit Hastings ook voor de Grand Prix van Italië op Monza in de AT04 van Ricciardo zal stappen, aangezien de Australiër nog moet herstellen van zijn gebroken hand. "We zijn blij dat de operatie van Daniel goed is verlopen en dat hij nu aan het herstellen is", zegt de Italiaanse renstal. "We hopen hem snel weer op de baan te zien, maar tot hij weer fits is kunnen we bevestigen dat Liam, die in listige omstandigheden goed werk verrichtte op Zandvoort, naast Yuki blijft rijden. Dit begint in onze thuisrace dit weekend op Monza."

Ricciardo deelde onlangs op sociale media dat hij geopereerd was en dat hij daarbij 'een beetje metaalwerk' had gekregen. "Dus dat is best gaaf", schreef hij. Red Bull-teambaas Christian Horner stelde dat Ricciardo in Singapore zou willen terugkeren, al is dat wel de intensiefste race van de kalender door de hoge temperaturen en de lengte van de race, die vaker wel dan niet richting de twee uur gaat. Red Bull-adviseur Helmut Marko schatte de situatie iets somberder in voor Ricciardo. "Het ziet er slecht uit voor de komende twee races", zei de Oostenrijker in Zandvoort.

Lawson werd, zoals Horner al toegaf, op Zandvoort in het diepe gegooid. Toch hield de huidige nummer twee van de Japanse Super Formula goed stand en kwam hij als dertiende over de streep in wat een chaotische en uitdagende race was dankzij de regen. "Ik had het gevoel dat ik ervaring had met elke situatie in die race met meerdere pitstops, wiel-aan-wiel gevechten, regen, droog. Het was dus een goede leerervaring!", blikte hij positief terug op zijn Formule 1-debuut.

Video: Liam Lawson blikt terug op zijn Formule 1-debuut in Zandvoort