AlphaTauri onthult AT02: Dit is de nieuwe F1-auto van Gasly en Tsunoda

De getoonde bolide doet esthetisch meteen denken aan diens voorganger, de AT01. Vreemd is dat niet. De reglementen zijn grotendeels stabiel, waardoor teams ongeveer zestig procent van de 2020-auto meenemen. De doorontwikkeling is beperkt door het tokensysteem, al is de aerodynamica nog wel volledig vrij. Juist op dat vlak heeft AlphaTauri veel werk verricht, zo legt technisch directeur Jody Egginton uit. "Onze werkzaamheden zijn veel verder gegaan dan enkel voldoen aan de veranderingen in het reglement. Dit heeft aanpassingen aan bijna alle aerodynamische aspecten met zich meegebracht. We hebben echt veel tijd gestoken in het terugwinnen van de aerodynamische verliezen door het veranderde reglement."

Aerodynamica aangepast, tokens voor neus en ophanging

Daarnaast heeft AlphaTauri net als ieder team twee tokens mogen inzetten om de auto aan te passen. Het team uit Faenza heeft die gebruikt voor een nieuwe neus en een nieuwe voorwielophanging, waarbij ook componenten van de stuurinrichting die Red Bull vorig gebruikte lichtelijk zijn aangepast. AlphaTauri had in theorie de hele ophanging mogen 'upgraden' naar de 2020-versie van Red Bull Racing, maar heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Rivalen maakten zich boos over deze 'gratis tokens', al staat in het Formule 1-reglement duidelijk omschreven dat het wel degelijk mag: "Een klantenteam dat vorig seizoen 2019-onderdelen heeft gebruikt en die voor het seizoen 2021 wil opwaarderen naar 2020-onderdelen mag dit zonder verlies van tokens doen."

Maar AlphaTauri heeft vooral geprobeerd om op de weg van vorig jaar voort te borduren. Dat komt onder meer doordat de AT01 (gebaseerd op de RB15 uit 2019) een stuk minder wispelturig bleek dan de 2020-creatie van grote broer Red Bull. Niet voor niets liet Max Verstappen na de overwinning van Gasly op Monza weten 'dat die 2019-Red Bull toch nog niet zo verkeerd was'.

Eigen ambities: AlphaTauri is meer dan een opleidingsteam

Het geheel maakt deze AT02 tot een combinatie van Red Bull-creaties uit de voorbije jaren, op de benoemde aerodynamische aanpassingen en verplichte veranderingen aan de vloer na. Het totaalpakket moet bijdragen aan de beoogde ontwikkeling van het team uit Faenza. Zo is vorig jaar uitgesproken dat AlphaTauri niet langer een opleidingsteam is, maar een formatie op jacht naar eigen succes. "AlphaTauri is geen juniorteam meer, maar een zusterteam. Daar horen eigen doelen en eigen ambities bij", legde Red Bull-teambaas Christian Horner uit. Het aanblijven van Pierre Gasly, die het team een gedenkwaardige zege schonk, past bij dit streven.

Toch brengt Red Bull via AlphaTauri wel weer een nieuw talent in de koningsklasse van de autosport: Yuki Tsunoda, de eerste Japanse Formule 1-coureur sinds Kamui Kobayashi in 2014. De nummer drie uit het voorbije Formule 2-kampioenschap heeft de weg naar het hoogste niveau in sneltreinvaart afgelegd. Zo maakte hij in 2019 pas de overstap naar de Europese racerij en zegevierde hij meteen in een Formule 3-race. Na een succesvolle F2-campagne durft Helmut Marko het aan om hem, met (financiële) steun van Honda, voor de leeuwen te gooien. Zo heeft Red Bull voor het zusterteam de gewenste mix van ervaring en jong talent gevonden. De AT02 moet de mannen van Franz Tost, samen met de nieuwe Honda-motor, in staat stellen om de prestaties van vorig seizoen te overtreffen.

