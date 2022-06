Alonso ziet niet niks in salarisplafond voor F1-coureurs

De F1 introduceerde begin 2021 al een plafond voor de teams. Die mochten aanvankelijk niet meer dan 145 miljoen dollar per jaar uitgeven. Voor dit seizoen ligt de grens op 140 miljoen dollar. Volgend jaar gaat er nog eens 5 miljoen dollar af. Er wordt momenteel volop gesproken over de impact van de inflatie en de toegenomen transportkosten, waarbij diverse scenario's voor besparingen liggen op tafel. Een van de uitzonderingen in het budgetcap-verhaal zijn vooralsnog de salarissen van de coureurs. Maar er zijn ideeën om hun loon de komende jaren te gaan limiteren.

Volgens Fernando Alonso moet de F1 dat niet willen. Hij ziet niks in een salarisplafond voor coureurs, zo liet hij tijdens de Grand Prix van Monaco weten. De Spanjaard benadrukte daarbij dat de piloten het behoorlijk druk hebben met het promoten van de F1. Die inspanningen zullen volgens hem alleen maar toenemen. "Ik denk niet dat het nodig is", aldus Alonso over een salarisplafond. "De coureurs stonden altijd buiten deze discussie. Dit moet zo blijven. Er wordt steeds meer van ons verlangd als het gaat om het promoten van de Formule 1. We moeten meer evenementen bijwonen en in contact staan met de fans. Daar wordt van geprofiteerd. Maar ik snap dat het allemaal niet eenvoudig is."

Naar verluidt krijgt Alonso dit jaar 25 miljoen dollar op zijn rekening gestort door broodheer Alpine. Daarmee staat hij derde op de lijst van de best betaalde coureurs in 2022, achter Lewis Hamilton (55 miljoen dollar basissalaris + 7 miljoen euro aan geschatte bonussen) en Max Verstappen (40 miljoen dollar + 17 miljoen dollar). Andere grootverdieners in 2022 zijn Sergio Perez (5 miljoen dollar basissalaris + 13 miljoen dollar) en Sebastian Vettel (15 miljoen dollar). Naast Alonso hebben ook de twee andere grootverdieners, Verstappen en Hamilton, laten weten tegen een plafond te zijn.

30 miljoen dollar voor twee coureurs

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur zei in Monaco dat een salarisplafond voor de rijders en belangrijke personeelsleden bij een F1-renstal het volgende gespreksonderwerp zou moeten zijn in de zoektocht naar kostenbesparingen. Zou zouden teams maximaal 30 miljoen dollar mogen betalen voor twee coureurs tezamen. Dit scenario was eind 2020 al aan de orde. Wordt er meer uitgegeven aan de coureurs, dan moet het extra geld gaan komen uit de budgetcap van de teams.

Diverse teams hebben aangegeven dat de huidige grens van 140 miljoen dollar omhoog moet vanwege de inflatie en de hogere vrachtkosten, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ferrari stelde in Monaco dat het de Italianen niet gaat lukken om onder de limiet te blijven. Andere stallen zijn gematigder en denken dat door minder uit te geven aan de ontwikkeling van de bolides, het moet lukken om onder de budgetgrens te blijven.