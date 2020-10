Alonso geeft 'geweldig talent' Schumacher voorkeur boven Hamilton

Schumacher is sinds 2001 in het bezit van het recordaantal Grand Prix-overwinningen, toen hij in België zijn 52ste zege boekte. Een jaar later evenaarde de toenmalig Ferrari-coureur het recordaantal wereldtitels van Juan Manuel Fangio door zijn vijfde titel op te eisen, om een jaar later het record alleen in handen te nemen door voor de zesde keer kampioen te worden. Uiteindelijk stokte de teller op 91 overwinningen en zeven kampioenschappen, cijfers die tot enkele jaren geleden onbereikbaar leken. Met hulp van de zeer sterke Mercedes-bolides is het Hamilton echter toch gelukt om beide records te benaderen en zichzelf in stelling te brengen om ze dit jaar nog te evenaren of te verbreken.

Hamiltons recordjacht is voor velen ook een mooi moment te discussiëren wie van de twee rijders eigenlijk de sterkste is. Sport Bild legde die vraag voor aan Alonso, die zowel met Schumacher als met Hamilton om wereldtitels streed. “Dat is een lastige. Het zijn verschillende tijdperken en auto’s met verschillende prestatieniveaus. Maar ik herinner Michael als een coureur die moeilijk te verslaan was, iemand met een geweldig talent. Hij heeft dat kleine beetje extra. Lewis is zeer goed en de beste coureur van zijn generatie”, looft de Spanjaard zowel Schumacher als Hamilton.

Toch kan Alonso op basis van een belangrijke graadmeter zijn conclusie trekken: de onderlinge strijd hun respectievelijke teamgenoten. “Lewis heeft bij McLaren geen wereldtitels gewonnen toen hij de teamgenoot van Jenson [Button] was”, stelt de tweevoudig wereldkampioen over de man die in 2007 zijn teamgenoot was bij McLaren. Destijds eindigde Hamilton op basis van het aantal behaalde tweede plaatsen boven Alonso in het kampioenschap. “Bij Mercedes heeft ook Nico Rosberg het wereldkampioenschap gewonnen. Dergelijke dingen gebeurde niet bij Michael, want hij won die strijd altijd. Daarom heeft Michael voor mij een neuslengte voorsprong.”