Alonso tevreden met aanpassingen Yas Marina Circuit

De eigenaren van het Yas Marina Circuit onthulden donderdag de plannen voor een aantal ingrijpende veranderingen die voor de komende Grand Prix van Abu Dhabi – eind dit jaar – afgerond moeten zijn. Zo wordt de chicane voor de haarspeldbocht verwijderd, gaat het langzame deel aan het einde van het tweede rechte stuk volledig op de schop en krijgt de hotelsectie een facelift.

Alpine-coureur Fernando Alonso kent het Yas Marina Circuit van haver tot gort. In 2010 verloor hij er de strijd om het wereldkampioenschap toen hij een groot deel van de race vastzat achter de Renault van Vitaly Petrov en Sebastian Vettel er met de overwinning vandoor ging. En vorig jaar nog legde hij – ter voorbereiding op zijn rentree – meer kilometers dan enige andere coureur af op het circuit.

“Ik heb het plan gezien en ik denk dat het goed is”, aldus een optimistische Alonso. “Ze proberen het in ieder geval en ze zorgen ervoor dat we in een positie komen om een betere show neer te zetten. Dus ik ben blij met het idee. Het gaat in ieder geval voor ons allen anders zijn. Dat zal het eerste zijn: de vreugde als je een vrije training ingaat en je hebt een nieuwe lay-out. Er zijn altijd wel wat nieuwe dingen die je probeert en dat is goed. En het tweede is dat het beter moet zijn voor inhalen, dus waarom niet?”

Ook Ross Brawn, F1-directeur motorsport, is enthousiast. “We staan volledig achter dit besluit om verbeteringen aan te brengen aan het circuit, voor zowel deelnemers als toeschouwers.”

De werkzaamheden aan het circuit moeten in de zomer beginnen en ruimschoots op tijd klaar zijn voor de seizoensfinale op 12 december.

De aanpassingen aan het Yas Marina Circuit in beeld