Eind 2018 liet Fernando Alonso de Formule 1 voor wat het is na een mislukt avontuur bij McLaren. Daarna probeerde hij twee jaar lang andere doelstellingen te bereiken in het World Endurance Championship, de IndyCar en de Dakar Rally. Met name in het WEC ging het Alonso voor de wind met een titel en twee zeges op Le Mans. Bij de Indianapolis 500 deed de Spanjaard twee pogingen om de prestigieuze Triple Crown te voltooien, maar daar slaagde hij uiteindelijk niet in. Inmiddels is hij dus terug in de Formule 1, waar hij de kleuren van Alpine verdedigt.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Maar waarom keerde Alonso terug in de F1, de klasse die hij in 2018 nog verliet omdat het hem niet de uitdaging bood die hij wilde? “Op dit moment, zeker na de pandemie, denk ik dat de F1 de klasse is die het beste in staat is om een goede show en goede competitie te produceren”, vertelde hij in een interview met Autosport. “Toen ik in 2018 vertrok, zei ik heel eerlijk tegen iedereen dat ik een beter gevoel en betere ideeën had bij andere klassen. Ik had interessantere uitdagingen in het WEC, de Indy 500 en Dakar dan wat de Formule 1 mij destijds bood. Toen ik in 2020 het besluit nam om terug te keren, waren alle andere klassen ook een optie. Ik dacht echter dat de F1 op dat moment de beste uitdaging was met de beste competitie. Ondanks de pandemie zijn de teams nog steeds heel sterk, financieel gezond en qua prestaties produceren ze fantastische auto’s en een goede show. Andere series hebben misschien iets meer last gehad van de pandemie, het verlies van sponsoring, enzovoorts. Dat is mijn gevoel.”

Toch blijft de vraag waarom Alonso bijvoorbeeld niet voor een heel seizoen in de IndyCar heeft gekozen. “Het voelde goed en het zal altijd een mooi kampioenschap zijn, maar misschien voelde ik me meer aangetrokken door de F1”, zei de tweevoudig Formule 1-kampioen daarover. Wat betreft extra deelnames aan Dakar vermoedt Alonso dat hij dat ‘in de toekomst’ ook nog kan doen, terwijl hij constateert dat het WEC zich in een ‘overgangsperiode’ bevindt. “Dat blijft zo totdat alle fabrikanten met hun Hypercar komen. Dat duurt nog tot 2023, dus tot die tijd blijft het een overgangsperiode. Ik vond de Formule 1 dus de beste optie, in tegenstelling tot 2018. Maar dit is slechts een persoonlijke mening en een persoonlijke motivatie wat mij gedreven heeft om de volgende uitdaging te kiezen.”

