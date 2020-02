Alonso officieel weg bij McLaren

Alonso keerde na een explosief seizoen 2007 terug voor een tweede stint bij de renstal in Woking, maar kon tussen 2015 en 2018 geen potten breken met het sukkelende team en diens Honda-motoren.

Na zijn afscheid bij de Grand Prix van Abu Dhabi 2018 bleef Alonso echter aan het team verbonden als ambassadeur en testte hij ook de F1-wagen van 2019. Bij die rol hoorde ook een deelname aan de Indianapolis 500, maar na een gebrekkige voorbereiding slaagde het team er niet in om zich te kwalificeren.

Het contract van Alonso bij McLaren liep eind vorig jaar af en McLaren heeft inmiddels aan Motorsport.com bevestigd dat de verbintenis niet wordt verlengd. Alonso, die net zijn eerste Dakar-rally achter de kiezen heeft met Toyota, is dus een vrij man, want hij heeft verder geen enkele race meer op zijn programma.

De 38-jarige Spanjaard gaf eerder aan dat zijn prioriteit nu ligt op revanche in de Indy 500. Dat zal dus wellicht niet in een wagen van McLaren gebeuren. De meest interessante optie voor Alonso is een zitje bij Andretti Autosport, het team waarmee hij bij zijn Indy-debuut in 2017 veel indruk maakte. De stal van Michael Andretti heeft met vijf voltijdse wagens echter al genoeg ijzers in het vuur en dus moet er om praktische redenen op tijd over een eventuele zesde wagen worden beslist.

Alonso werkte in totaal 95 Grands Prix af voor McLaren. In 2007 behaalde hij vier overwinningen.

Met medewerking van Jonathan Noble