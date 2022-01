Alonso: Luxe dat ik op eigen voorwaarden mocht terugkeren in F1

De tweevoudig wereldkampioen vertrok na vier seizoenen met McLaren in 2018 uit de Formule 1 om zijn geluk te beproeven in andere disciplines. Zo deed hij mee aan de Dakar Rally, won hij tweemaal de 24 uur van Le Mans en kwam hij in actie tijdens de Indy 500. Alonso keerde afgelopen seizoen met succes terug in de Formule 1 bij zijn oude team Alpine, dat voorheen bekend stond als Renault. Hij scoorde aan het eind van het seizoen een podium in Qatar en speelde een cruciale rol voor teamgenoot Esteban Ocon in zijn overwinning tijdens de Hongaarse GP.

Alonso gaf eerder vorig jaar al aan dat hij meer van de comeback genoot dan hij vooraf had gedacht. Onderaan de streep was het “een goed jaar” geweest. “Zowel op als naast het circuit heb ik genoten van de tijd met het team en de comeback, ik ben er heel blij mee”, zei Alonso. “Ik had de luxe om mijn eigen terugkeer in de sport te regisseren. Dat gebeurde toen ik stopte en ook toen ik terugkeerde. Dat is niet iedereen gegeven. Er is maar een hele kleine groep die in de Formule 1 racet, het is niet eenvoudig om invloed te hebben op dit soort beslissingen. Dat maakt me blij. Ook de manier waarop het seizoen verlopen is was speciaal, ik werd steeds beter en ben sterk geëindigd. Het was de beste manier om de voorbereiding op 2022 te doen.”

Wennen aan voorbanden

Het duurde een paar races voordat Alonso de snelheid weer te pakken had. Dat had volgens de man uit Oviedo vooral te maken met de voorbanden. “Dat was de grootste uitdaging en dat hangt samen met de filosofie die het team heeft voor de voorwielophanging, de stuurbekrachtiging en de feedback die je uit het stuur krijgt”, vervolgde Alonso. “Dat is voor elk team uniek. Ook is de constructie van de voorband van 2020 naar 2021 veranderd en dat was volgens mij voor iedereen een uitdaging. Zeker voor mij, ik had toch twee jaar niet gereden en ook voor andere mensen die van team veranderd waren. De hoogtepunten gaven daardoor heel veel voldoening, ook als we iets beter presteerden. Natuurlijk was de overwinning van Esteban in Hongarije voor ons als team het beste moment, maar het podium in Qatar gaf mij ook een heel goed gevoel.”