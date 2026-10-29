Formule 1 GP van Mexico

Alonso haalt weer uit over 'lage' F1-standaard: "Weten allemaal over welke coureurs ik het heb"

Fernando Alonso staat nog steeds achter zijn kritische uitspraken over de ‘driving standards’ in F1. De Aston Martin-coureur vraagt zich ook hardop af hoe bepaalde teams dit kunnen accepteren, aangezien het samenhangt met het budgetplafond.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 20:35

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Nadat Fernando Alonso tijdens de openingsronde van de Amerikaanse Grand Prix in Austin was geraakt door Alexander Albon – wat Aston Martin volgens Mike Krack een aanzienlijke hoeveelheid downforce heeft gekost – liet de tweevoudig wereldkampioen zich in de media pen kritisch uit over de rijdersstandaarden in de Formule 1.

"Als je achteraan start, dan is er altijd risico. Ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste deel van de grid erg laag is, zoals we vandaag bij Alex hebben gezien. Dus ik denk dat we onze auto snel moeten verbeteren en iets verder naar voren moeten starten", zei Alonso na de race van zondag op het Circuit of the Americas.

Alhoewel dat logischerwijs een uitspraak in de heat of the moment was – des te meer omdat de pure pace van Aston Martin volgens Alonso goed genoeg was om in de buurt van de punten te komen – laat hij tijdens de mediadag in Mexico weten nog steeds volledig achter zijn uitspraken te staan.

"Ik weet niet of het om een derde van de grid gaat, want ik zag vervolgens berichten waarin werd geprobeerd om zeven of acht coureurs aan te wijzen. Ik noem geen specifiek aantal, maar ik denk dat we allemaal weten over welke coureurs we het hebben en ook welke coureurs zich door die opmerking aangesproken voelden", aldus Alonso.

"Dat zegt eigenlijk alles, dus ik denk er nog steeds hetzelfde over. Dat was een onnodige fout en ik vind het nog steeds moeilijk te begrijpen welke kans Alex op dat moment dacht te zien... Maar het gaat niet alleen om Austin. Helaas bevind ik me al het hele seizoen in dat deel van het veld, dus ik zie vanuit de auto dingen die ik jullie niet eens kan vertellen."

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Op de vraag van Motorsport.com of Alonso die standaarden gaandeweg slechter heeft zien worden in de koningsklasse van de autosport, verduidelijkt hij: "Nee, ik denk dat het door de jaren heen hetzelfde is gebleven. Als je achteraan op de grid staat, zijn de auto's natuurlijk moeilijker te besturen. Ze hebben minder grip en er worden vaker fouten gemaakt, omdat je de omstandigheden niet onder controle hebt. De auto maakt het je niet bepaald gemakkelijk, waardoor je meer fouten maakt."

"Maar ik vind dat alle incidenten in de eerste ronde, al dat contact, al die voorvleugels die in het rond vliegen, dat soort dingen allemaal niet nodig zijn. Zeker niet als je achteraan in het veld nergens voor vecht. Het budgetplafond maakt dit probleem bovendien nog groter, maar als hun teams tevreden zijn met het budgetplafond en het feit dat ze iedere race onderdelen kapotrijden, dan moeten ze dat zelf weten..."

Die laatste woorden zijn des te interessanter doordat Williams-teambaas James Vowles continu vraagt om een herziening van het budgetplafond. Alonso maakt met deze quote echter subtiel duidelijk dat geen schade rijden zijn team wellicht ook zou helpen.

Alonso ziet het driving standards-probleem overigens niet zozeer als een probleem van stewards die wellicht niet altijd consistent zijn, maar meer van de teams en coureurs zelf. "Nee, ik denk dat dit niet de taak van de stewards is, tenzij er iets gebeurt dat duidelijk onveilig is. Het hoort dus niet bij de taak van de stewards. Het gaat er simpelweg om welke ambities die coureurs in kwestie hebben en wat ze voor hun toekomst willen. Of ze langer in de Formule 1 willen blijven, of ze de kans willen krijgen om bij een groter team terecht te komen, of dat ze het prima vinden om te crashen."

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