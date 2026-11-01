Formule 1 GP van Mexico

Alonso gefrustreerd na motorprobleem in kwalificatie F1 GP van Mexico

De Aston Martin-coureur leek goed op weg naar Q2, totdat een probleem met de powerunit voor een vroegtijdige uitval in Q1 zorgde

Ed Hardy Stuart Codling

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 13:46

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Manuel Eletto / Getty Images

Fernando Alonso stelde dat zijn “frustratie de verbeelding te boven gaat” nadat een probleem met de power unit vroegtijdig een einde maakte aan zijn kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico.

De Aston Martin-coureur werd 18e met slechts één vliegende ronde toen zijn AMR26 tot stilstand kwam in het stadiondeel van Autodromo Hermanos Rodriguez, met nog 11 minuten te gaan in Q1.

Het was een hartverscheurend moment voor de tweevoudig kampioen, die op dat moment de snelste van 11 coureurs was, voordat hij uiteindelijk terugviel naar de eliminatiezone en 0,387 seconde tekortkwam voor Q2.

“Enorme problemen met de temperaturen voor iedereen”, zei Alonso. “Dus als je achteraan start, kun je onmogelijk dicht achter andere auto's rijden of iets dergelijks.

“We kunnen niet veel doen. Ik denk dat we een grote kans hebben laten liggen. Dus ja, de frustratie gaat de verbeelding te boven. Maar dit is het verhaal van het jaar.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Alonso werd daardoor een derde doorgang naar Q2 in vijf races ontzegd, nadat hij sinds de upgrades van Aston Martin voor Boedapest en Zandvoort aan weerszijden van de zomerstop een vormverbetering had gekend.

Toen hem dus werd gevraagd of zelfs Q3 in Mexico mogelijk had kunnen zijn, zei Alonso, wiens teamgenoot Lance Stroll zich als 20e kwalificeerde: “Waarschijnlijk lastig.

“We stonden P12, P13, P11, dus we zaten in het venster. Als we een goede ronde hadden neergezet, was het misschien mogelijk geweest, maar ik denk dat dat waarschijnlijk te optimistisch was. Misschien was P13, P12 vandaag onze positie.”

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- Het Motorsport.com-team

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