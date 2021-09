Alonso: F1-wagens zijn niet gemaakt voor kombocht Zandvoort

Het Circuit Zandvoort werd flink gemoderniseerd voordat de Formule 1 in 2020 zou neerstrijken op het circuit. Uiteindelijk werd de race door corona nog een jaar uitgesteld, maar dit weekend is het zover. Een van de belangrijkste veranderingen is het feit dat de Arie Luyendykbocht een heuse kombocht is geworden. Aanvankelijk was het plan om de DRS-zone al voor die bocht te laten beginnen, zodat coureurs meer mogelijkheid zouden krijgen om in te halen. De FIA heeft echter laten weten dat de DRS-zone na de bocht begint en daarmee slechts 650 meter lang is.

Volgens Alonso heeft dit wel degelijk invloed op de inhaalmogelijkheden in Zandvoort. “Het wordt volgens mij lastig, heel moeilijk”, was Alonso donderdag enigszins sceptisch. “Je hebt een groot voordeel nodig qua banden om in de laatste bocht dichtbij te komen, of zelfs in de laatste twee of drie bochten. De banking was bedoeld zodat we DRS konden gebruiken. We hebben besloten om de DRS na de banking te laten beginnen en daardoor is het stuk naar de eerste bocht nu eigenlijk te kort om iets uit te richten. Om de DRS voor de bochten te openen en dan de mogelijkheid hebben om voluit het rechte stuk op te gaan, misschien zijn ze in de laatste analyse tot de conclusie gekomen dat het te gevaarlijk was en dat ze het daarom niet toestaan. Dat moeten we afwachten.”

Kombochten zoals die in Zandvoort, vernoemd naar de Nederlandse Indy 500-legende, zijn er op de Formule 1-kalender heel weinig. Alonso is daarom benieuwd naar de invloed van de bocht op de F1-wagens: “Ik denk dat het interessant wordt om te zien hoe Formule 1-auto’s zich gedragen in dit soort bochten, natuurlijk zijn de wagens niet gemaakt voor dit soort bochten. Dat heeft te maken met de onderkant van de vloer en de voorvleugels. Er zijn zaken die we tijdens de training zullen leren, laten we kijken.”

Vertrouwen in Pirelli

In tegenstelling tot wat Pirelli vorig jaar suggereerde, wordt dit weekend gewoon met de standaard banden gereden. Pirelli-voorman Mario Isola verklaarde dat dit te maken heeft met het feit dat de constructie toch al aangepast is voor dit seizoen. Alonso zegt op zijn beurt blind te varen op de analyses en simulaties die de exclusieve bandenleverancier gemaakt heeft in voorbereiding op de Dutch GP. “Daar maken we ons op dit moment geen zorgen over omdat we de cijfers en simulaties van Pirelli volop vertrouwen”, aldus Alonso. “Als ze geen speciale band voor dit weekend gemaakt hebben, is het omdat de huidige band gewoon goed is. Zonder dat we een meter gereden hebben, vertrouw ik ze volledig. Hopelijk hebben ze in de eerste training geen problemen en banden met gebreken, dan kunnen we zaterdag en zondag veilig gaan racen.”