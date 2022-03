Alonso denkt dat banden grote rol speelden bij inhaalacties

De nieuwe F1-regels voor dit seizoen hebben onder meer ten doel om het achtervolgen en inhalen makkelijker te maken. Door het grondeffect moeten jagers minder last hebben van de vuile lucht van hun prooi. Diverse piloten lieten bij het eerste Grand Prix-weekend in Bahrein weten dat het volgen van een opponent inderdaad makkelijker is geworden. Maar Alpine-coureur Fernando Alonso denkt dat er ook niet te vlug victorie gekraaid moet worden. Volgens hem worden de snelheidsverschillen die nodig zijn om in te halen, momenteel vooral gecreëerd door de banden.

"Achter iemand rijden was [afgelopen weekend] zeker makkelijker", zegt Alonso. "Dit zagen we ook al bij de wintertests. Maar het inhalen is nog niet zo eenvoudig als dat het er misschien uitziet op televisie. Ik denk ook dat de inhaalacties die we hebben gezien [in Bahrein] vooral konden plaatsvinden doordat een auto op nieuwe banden twee seconden per ronde sneller was dan anderen. Ik haalde auto's in die twee seconden langzamer waren, maar kwam ook wagens tegen die twee seconden sneller waren en mij in twee of drie bochten voorbij gingen." Alonso sloot de race af op de negende plek.

De Spanjaard is dan ook voorzichtig met het trekken van conclusies na de seizoensopener. "Volgens mij zorgden dus vooral de banden voor de inhaalacties. Ik denk dat we nog een paar wedstrijden moeten rijden om het goed te kunnen beoordelen."

Ook Ocon, Russell en Norris gematigd

Alpine-teamgenoot Esteban Ocon, zevende in Bahrein, is het wel met Alonso eens. De nieuwe regels zijn in de ogen van de Franse coureur een stap in de goede richting, maar de DRS is minder krachtig zegt hij erbij. "Ik denk dat je beter kunt inhalen en dat je dichter op een voorligger kunt zitten dan voorheen. Je wordt minder gehinderd door de vuile lucht van de ander. Dat gaat dus de goede kant op. Maar je hebt er nog steeds een beetje last van. Ik denk ook dat het makkelijker was om in te halen door de verschillen met de banden."

Voor Mercedes-coureur George Russell was de eerste Grand Prix niet echt een fijne ervaring. "Ik voelde geen groot verschil om eerlijk te zijn", aldus de Britse nummer vier van de race over de nieuwe regels en het inhalen. "Het is zeker niet moeilijker geworden om vlak achter iemand te rijden. Bahrein is ook altijd lastig door het asfalt en de banden zijn geen grote vooruitgang ten opzicht van vorig jaar; we zijn hierdoor best veel aan het glijden. Dat de wagens veertig tot vijftig kilo zwaarder zijn, maakt het rijden nog lastiger. Dus zoveel leuker was het niet."

Landgenoot Lando Norris was nog sceptischer. Hij kende een dramatisch weekeinde met de McLaren en kwam zondag niet verder dan de vijftiende plek. "Het was zwaar en zeker niet zo goed als ik had verwacht. Zeer frustrerend. Als je dicht bij een ander bent, glijd je makkelijk weg met de achterkant en verlies je de voorkant. Als de banden opgewarmd zijn, verlies je nog meer downforce. Ik denk dat het iets beter is, maar je verliest nog steeds veel downforce."