Alonso denkt al aan 2023: “Waarom zou ik niet blijven?”

De optie voor 2022 in het contract van de 40-jarige Alonso werd vorige week geactiveerd nadat bleek dat Alonso nog aardig mee kon komen in de Formule 1. Als de huidige deal van Alonso afloopt is hij inmiddels 41 jaar, maar de tweevoudig wereldkampioen stelt dat zijn leeftijd niets te maken heeft met de snelheid die hij als F1-coureur kan ontwikkelen. Dit jaar groeide Alonso in het seizoen en dat geeft hem vertrouwen om te blijven als hij zich kan blijven verbeteren.

“Hopelijk hebben we volgend seizoen een pakket waarmee we verder naar voren kunnen staan, nog een stap beter dan dit jaar”, aldus Alonso. “Dat is het doel. We hadden verwachtingen voor dit seizoen na de drie podiums van Renault in 2020. We dachten dat het dit jaar ook kon, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Ferrari is beter geworden, dat geldt ook voor AlphaTauri en McLaren met de Mercedes-motor. Daarom staan we dit jaar tussen de achtste en de twaalfde positie. Volgend jaar willen we er beter bij staan, dat is het eerste doel. En als dat lukt is dat waarschijnlijk voor mij ook een aanmoediging om door te gaan. Ik moet mezelf blijven verbeteren. Ik heb vaak gezegd dat ik nog geen 100 procent ben op dit moment, er zijn dagen dat ik dingen zie waarin ik mezelf kan verbeteren. Als ik volgend jaar die progressie nog zie bij mezelf en ik kan genieten van de sport, waarom zou ik dan niet blijven?”

Alonso kijkt met een open blik naar de situatie en zal niet forceren als blijkt dat hij zichzelf niet kan verbeteren. “Als ik zie dat ik de snelheid niet heb of niet goed genoeg presteer, dan ben ik de eerste die zijn hand opsteekt en toegeeft dat het team beter een ander kan nemen”, vervolgde Alonso. “Hopelijk is dat niet het geval. Ik hoop dat ik mijn hand kan opsteken en kan zeggen dat ik klaar ben voor de uitdaging in 2023.”