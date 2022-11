Alonso debuteert tijdens Abu Dhabi-test voor Aston Martin F1

Tijdens de test die op de dinsdag na de laatste race van het seizoen gehouden wordt zetten alle teams twee auto’s in. De ene wordt bestuurd op de vaste coureurs die de definitieve Pirelli-banden voor 2023 zullen rijden, de rookies nemen plaats in de andere wagen. Het is normaal gesproken het eerste moment dat coureurs die overstappen naar een ander team voor het eerst uitkomen voor hun nieuwe werkgever, afhankelijk of ze dat met hun voormalige werkgever hebben kunnen uitonderhandelen.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost bevestigde vrijdag in Mexico dat Nyck de Vries volgende maand zijn eerste meters maakt voor het Italiaanse team, Pierre Gasly zou na zijn vertrek bij AlphaTauri al plaatsnemen in de Alpine. Oscar Piastri, die de pikante overstap maakt van Alpine naar McLaren, heeft echter nog geen toestemming om voor zijn nieuwe team uit te komen. Teambaas Otmar Szafnauer zegt: “Ik denk dat onze juridische teams erover aan het praten zijn, ik weet het niet. Ik denk dat we volgende week meer weten, vraag me er in Brazilië naar.”

Naar verluidt heeft Alonso wel toestemming van Alpine om voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin Racing in actie te komen tijdens de testdag. “Ik houd dat soort dingen altijd in eigen hand”, lacht Alonso als Motorsport.com hem vraagt naar de ‘vrijlating’ bij Alpine. Alonso zal een halve testdag voor zijn rekening nemen, Lance Stroll doet de andere helft. Het is voor Alonso een spaarzame kans om voor de winter al feedback te geven op de wagen die Aston Martin heeft voor de officiële testdagen in Bahrein, een week voor de start van het seizoen.

Aston Martin-junior Felipe Drugovich maakt aanstaande dinsdag weer meters met de Aston Martin AMR21, de wagen van vorig jaar. De Braziliaan moet 300 kilometer rijden om zich te kwalificeren voor deelname aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Drugovich komt waarschijnlijk ook tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi in actie. Naar verwachting zal ook Aston Martin-ambassadeur Jessica Hawkins daar meters maken met de AMR21.