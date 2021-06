Alonso dacht dat hij tijd verspilde in F1 voor tijdelijk vertrek

Eind 2018 kwam er een einde aan het eerste deel van Fernando Alonso’s Formule 1-carrière. Na vier weinig succesvolle jaren bij McLaren, waarin hij geen enkele keer op het podium stond, besloot hij zich op andere avonturen te storten. Zo was er het verlangen bij de Spanjaard om na Graham Hill de tweede coureur te worden die de Triple Crown voltooide. Hij boekte met Toyota twee zeges in de 24 uur van Le Mans, maar zijn deelnames aan de Indy 500 waren een stuk minder succesvol. Ook won Alonso in 2019 de 24 uur van Daytona en stond hij in 2020 aan de start van de Dakar Rally. Inmiddels is Alonso dus weer terug in de Formule 1. Hij tekende bij Alpine een contract tot en met 2022 en recent gaf hij al aan dat die terugkeer hem beter bevalt dan verwacht.

“Twee dingen spelen daarbij een grote rol”, stelt Alonso als hij verklaart waarom zijn terugkeer zo goed bevalt. Naar eigen zeggen had hij in zijn laatste F1-jaren het gevoel dat de tijd begon te dringen voor andere uitdagingen. “Het eerste was dat ik de twee jaar buiten de sport nodig had na achttien jaar in de Formule 1, altijd met volle toewijding. Ik eiste op een gegeven moment te veel. In mijn hoofd had ik andere uitdagingen met Le Mans, Daytona, mogelijk het World Endurance Championship enzovoorts. Ik moest dat van mezelf doen om blij te zijn, vrij te zijn om terug te keren en ervan te genieten. Tot het moment dat ik bezig ging met deze uitdagingen, dacht ik dat ik mijn tijd aan het verspillen was in de F1. Dat was in enkele jaren voor 2018 het geval. Nu voel ik me in zekere zin vrijer om van ieder weekend hier te genieten, omdat ik die uitdagingen achter de rug heb.”

Daarnaast speelt huidige werkgever Alpine ook een rol in het plezier dat Alonso aan zijn terugkeer in de F1 beleeft. Met de renstal, die destijds nog Renault heette, werkte hij al twee periodes samen en in de eerste legde de combinatie beslag op twee wereldtitels. “Het tweede is het team, ik denk dat dit een geweldig team is. De sfeer en motivatie die we binnen het team hebben in Enstone en Viry - het harde werk dat iedereen levert, hoe we ieder weekend benaderen, hoe we de kleine successen van sommige weekenden benaderen en hoe we de moeilijke momenten in andere weekenden benaderen”, aldus Alonso. “We werken verenigd in dezelfde richting en iedere week voelt dat heel goed.”