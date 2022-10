Kort nadat de race in Japan hervat werd, wisselden de meeste coureurs snel van de full wets naar de intermediates. Bijna alle coureurs deden dit al aan het einde van de tweede ronde na de herstart, maar Fernando Alonso kwam pas een ronde later naar binnen. Het team wilde liever geen dubbele pitstop maken met teamgenoot Esteban Ocon. Door deze strategische keuze van het team verloor de Spanjaard twee plekken.

Coureurs komen naar binnen voor intermediates, Alonso blijft buiten

Later in de race waren alle coureurs aan het worstelen met hun oude intermediatebanden. De Spanjaard wilde hierop reageren door nog een keer naar binnen te gaan voor verse intermediates, zodat hij wellicht een aanval kon plaatsen op Sebastiaan Vettel. Alpine volgde rondes later eindelijk het voorbeeld van Guanyu Zhou en Lance Stroll, die eveneens naar binnen gingen voor een verse set banden. Deze call kwam net de laat voor Alonso: hoewel hij zich snel terugvocht tot de zevende plek, kwam de Spanjaard een paar meter te kort om ook de Aston Martin van Vettel de baas te zijn.

Alonso baalt van de strategische beslissingen van zijn team in Japan. “Het werkte gewoon niet voor ons. We maakten continue de verkeerde keuzes. Eerst gingen we te laat over naar intermediates, daarna stopten we te laat voor verse banden. Met nog zes ronden te gaan kon ik me helaas alleen terugvechten tot diezelfde zevende plek. In beide gevallen vroeg ik om eerder binnen te komen, maar vandaag werkte mijn microfoon niet denk ik”, grapt Alonso, die van een gemiste kans spreekt.

Vroegtijdig afgevlagd

Sportief directeur Alan Permane van Alpine vertelt dat zijn team niet had verwacht dat de finishvlag die ronde gezwaaid zou worden, maar een ronde later. Dat had Alonso volgens Permane nog een plek winst op kunnen leveren. Toch denkt de Brit dat het achteraf slimmer was om Alonso eerder naar binnen te halen. “Maar we hadden niet verwacht dat het zo makkelijk was om in te halen op de verse banden", zegt Permane. "Hij drong aan om eerder naar binnen te komen, maar dan had hij vijf auto’s moeten inhalen. Dat leek ons een vrij lastige opgave. Pas toen we Zhou naar binnen zagen gaan en hem vijf seconden sneller per ronde zagen rijden, dachten we: 'Laten we dit ook doen'.”