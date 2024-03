Een racestrategie kan een race maken of breken. De meeste van deze beslissingen worden op de pitmuur genomen door een klein team dat deze informatie vervolgens doorgeeft aan de coureurs.

De pitmuur bestaat uit verschillende sleutelspelers in het team, waaronder de teambaas en de race-engineers, die allemaal uit zijn op het behalen van het best mogelijke resultaat. Tijdens een race controleert het team belangrijke gegevens van de auto en analyseert het de performance.

F1-fans zullen wel bekend zijn met de pitmuur tijdens een Grand Prix-weekend, maar hier is alles wat je moet weten over wat de pitmuur doet:

Wat is de pitmuur?

De pitmuur is de constructie die gebouwd is op de scheidingsmuur tussen de pitlane en het rechte stuk. Het is de plek waar de race-engineers van het team, de hoofdstrategen en andere belangrijke leden van het team zitten tijdens het Grand Prix-weekend. Elk team heeft zijn eigen inrichting, met ongeveer drie tot acht stoelen voor de verschillende teamleden, een intercompaneel en monitoren waarop belangrijke informatie wordt weergegeven, zoals realtime racedata, rondetijden en het weer.

De pitmuur speelt een sleutelrol in het succes van een team tijdens een Grand Prix en is de plek waar het team de wagen monitort, strategische beslissingen neemt en communiceert met de coureur. Het team aan de pitmuur neemt de cruciale beslissingen over de afstelling van de auto, wanneer auto's binnen moeten komen voor een pitstop en zorgt ervoor dat hun coureurs tevreden zijn in de auto.

Alfa Romeo F1 Team op de pitmuur Foto: Antonin Vincent / DPPI

De pitmuur heeft ook kleine openingen naar het rechte stuk die gebruikt kunnen worden om pitborden op te hangen om informatie aan de coureurs te tonen. Het bord wordt door de pitmuur gestoken en toont rondetijden, posities en belangrijke instructies aan de auto's als ze voorbij rijden. Pitborden worden nog steeds gebruikt om informatie door te geven aan de coureur als er een probleem is met de radio of als de coureur eerdere berichten mist. Coureurs weten dat ze een pitbord kunnen verwachten op het rechte stuk en zullen erop anticiperen dat ze die informatie krijgen.

Hoewel de pitmuur vandaag de dag een fysieke afscheiding is, hadden sommige circuits in de begindagen van de Formule 1 slechts een witte lijn om het rechte stuk en de pitstraat van elkaar te scheiden, waardoor er geen ruimte was voor de teamleden die zich met de strategie bezighielden. Het veiligheidsrisico leidde er uiteindelijk toe dat er eerst een lage muur werd geplaatst om onderscheid te maken tussen de twee, maar nu is er een stevigere muur met een hekwerk om iedereen in de pitstraat te beschermen.

F1-teams krijgen ook een straf als ze de pitmuur beklimmen tijdens de feestelijkheden aan het einde van een Grand Prix. Hoewel deze sanctie al jaren van kracht is, heeft de FIA de teams onlangs herinnerd aan de "mogelijk ernstige gevolgen" als iemand op de baan zou vallen.

Wie zit er op de pitmuur?

Verschillende sleutelfiguren zitten op de pitmuur om elke sessie in de gaten te houden en strategische beslissingen te nemen over hoe hun coureurs zich kunnen verbeteren. Het verschilt per team wie er op de pitmuur zit. Sommige teams kiezen ervoor om elke sessie dezelfde mensen op de stoelen te zetten, terwijl andere teams ervoor kiezen om het pitmuurteam te laten rouleren.

Meestal zitten er mensen met vergelijkbare rollen op de pitmuur, zoals de teambaas, het hoofd racestrategie en de race-engineers van de coureur. Andere personen die aan de pitmuur kunnen zitten zijn de sportief directeur, technisch directeur, data-analist en hoofd race-engineering. Dit verschilt echter van team tot team. Fans weten dat Mercedes-teambaas Toto Wolff in de pitbox zit, terwijl Christian Horner van Red Bull op de pitmuur zit.

Engineers van het McLaren F1 Team op de pitmuur Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Een race-engineer is verantwoordelijk voor de communicatie met de coureurs van het team via hun boordradio's en hun stemmen behoren tot de meest bekende in de Formule 1. Ze zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over de auto, rondetijden en eventuele strategiewijzigingen aan de coureur, maar ze nemen ook cruciale beslissingen over wanneer een auto binnen moet komen voor een pitstop en over de set-up van de auto.

Een racestrateeg zit ook op de pitmuur en analyseert gegevens over de prestaties van de auto, zoals bandenslijtage en brandstofverbruik. Hij kijkt ook naar de weerradar en past zijn strategieplan aan als er een weersverandering wordt verwacht.

De pitmuur is ook de plek waar de teams informatie naar de coureur kunnen sturen via een pitbord. Dit zijn fysieke borden die door kleine openingen in het hek worden gestoken met informatie zoals rondetijden en de stand op het circuit.

Zitten bepaalde personen in een bepaalde volgorde op de pitmuur?

Elk team heeft een andere indeling voor de pitmuur en ondanks dat ze allemaal dicht op elkaar zitten, communiceren ze via hun intercom headsets, omdat F1 te luidruchtig is om tegen elkaar te praten. De hoofdstrateeg tijdens de sessie zit naast de teambaas en het hoofd race-engineering, zodat ze gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen bespreken voordat ze mogelijk een belangrijke beslissing nemen.

Waar kijken ze naar op de pitmuur?

Elke persoon op de pitmuur bekijkt zijn eigen gegevens die relevant zijn voor zijn rol. Er worden verschillende gegevens getoond, waaronder videobeelden van hun auto's, een realtime tracker en tussentijden van elke auto. Op de pitmuur wordt bovendien meer gedetailleerde informatie over elke auto weergegeven, zoals de hoeveelheid brandstof, de temperatuur en een weerradar, die kan worden gebruikt om te zien of het mogelijk gaat regenen, hoe hard het gaat regenen en hoe lang het naar verwachting gaat duren.

Teamleden van het Visa Cash App RB F1 Team op de pitmuur Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

De beeldschermen op de pitmuur kunnen per sessie worden aangepast om het team de relevante informatie te geven die ze nodig hebben om de beste strategische beslissingen te nemen. Microsectortijden zijn bijvoorbeeld erg belangrijk in de kwalificatie, om de coureurs informatie te geven over waar ze zich kunnen verbeteren om snellere rondetijden neer te zetten, maar dit is minder belangrijk in een vrije training.

Met wie kunnen ze praten op de pitmuur?

Het team op de pitmuur kan niet alleen met elkaar praten, maar ook met de rest van het team, inclusief de pitbox en monteurs, maar ook met de fabriek van het team.

Hoewel iedereen in het team de mogelijkheid heeft om met elkaar te communiceren, zal het grootste deel van het team beperkt zijn in het gebruik van de intercom, op een paar belangrijke leden van het team na.