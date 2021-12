De Formule 1 ondergaat in 2022 een van de grootste technische veranderingen uit de historie. De aerodynamica gaat volledig op de schop, evenals de wijze waarop downforce wordt gecreëerd. In plaats van de vele vinnetjes, flapjes en complexe vleugels worden de bolides eenvoudiger, met de herintrede van het grondeffect om neerwaartse druk te genereren. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen, wat het spektakel moet vergroten.

Naast de nieuwe regelgeving zijn er ook een aantal interessante verschuivingen op de rijdersmarkt. In 2022 zien we een rookie en een oude bekende op de startopstelling, met daarnaast nog enkele verschuivingen binnen de grid. Verder staat er een nieuwe race op het programma en krijgen we meer sprintraces voorgeschoteld, waaronder mogelijk ook in Nederland.

Hieronder lees je alles wat we tot nu toe weten over het F1-seizoen 2022.

Formule 1-coureurs 2022

Team Coureur 1 Coureur 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Fernando Alonso Esteban Ocon Alpha Tauri Pierre Gasly Yuki Tsunoda Williams Nicholas Latifi Alex Albon Aston Martin Sebastian Vettel Lance Stroll Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher Nikita Mazepin

Er staat een aantal interessante veranderingen op de rol. Zo heeft Mercedes voor het eerst sinds het plotselinge afscheid van Nico Rosberg aan het einde van het F1-seizoen 2016 de line-up gewijzigd. Lewis Hamilton blijft bij het team, maar wordt in 2022 vergezeld door George Russell. Mercedes promoveert haar pupil na drie sterke jaren bij Williams.

George Russell, Mercedes F1 W11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas moet daardoor plaats maken en verlaat het team. De Fin verkast naar Alfa Romeo, als opvolger van landgenoot Kimi Raikkonen, die na twintig jaar de sport verlaten heeft. Ook Antonio Giovinazzi vertrekt bij het team uit Hinwil. De Italiaan stapt over naar het Dragon Penske Formule E-team als teamgenoot van Sergio Sette Camara.

Guanyu Zhou maakt de overstap vanuit de Formule 2 en neemt de plaats in van Giovinazzi. Daarmee wordt hij de eerste Chinese coureur op de F1-grid. Hij gaat racen met startnummer 24.

Het vacante zitje bij Williams wordt ingenomen door voormalig Red Bull-coureur Alexander Albon. Na een jaar aan de Formule 1-zijlijn, maar met successen in de DTM, keert hij terug in de koningsklasse van de autosport. Bij het team uit Grove vormt Albon een team met zijn voormalig DAMS Formule 2-teamgenoot Nicholas Latifi.

De rest van de grid blijft ongewijzigd. Sergio Perez heeft zijn contract met Red Bull verlengd en is ook in 2022 teamgenoot van Max Verstappen. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. blijven aan bij Ferrari, terwijl Lando Norris en Daniel Ricciardo nog onder contract staan bij McLaren. Fernando Alonso heeft de optie in zijn contract met Alpine gelicht en vormt ook in 2022 een team met Esteban Ocon. Oscar Piastri maakt na zijn sterke Formule 2-debuutseizoen zijn opwachting als officiële reserverijder van het Franse team.

Pierre Gasly en Yuki Tsunoda blijven aan bij AlphaTauri, terwijl Sebastian Vettel en Lance Stroll Aston Martin verder naar voren moeten helpen. Bij achterhoedeteam Haas kiest men voor stabiliteit met Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Wanneer worden de F1-bolides voor 2022 gepresenteerd?

De wagens van Charles Leclerc, Ferrari SF21, en Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nog geen enkel team heeft bevestigd wanneer het doek van de nieuwe wagen voor het seizoen 2022 gehaald wordt. De eerste wintertest vindt echter al plaats van 23 tot en met 25 februari in Barcelona, dus voor die tijd zullen de wagens onthuld moeten zijn. In 2021 was McLaren het eerste team dat de auto presenteerde. Ze deden dat op 15 februari. AlphaTauri en Alfa Romeo volgden daar kort na op 19 en 22 februari respectievelijk.

De verwachting is dat een aantal teams de bolides pas op de ochtend van de eerste wintertestdag officieel zal lanceren. Zo hebben ze de maximale tijd in de fabriek om de laatste puntjes op de i te zetten.

F1-wagens 2022: statistieken, ontwerp en snelheid

Alles over de nieuwe regelgeving: Formule 1-regels: Hoe zien de wagens eruit in 2022?

Het grootste verschil ten opzichte van het aerodynamisch pakket dat in de afgelopen jaren gebruikt werd, is de terugkeer naar grondeffect. Sinds 1982 waren de tunnels onder de wagen die aan de basis staan van het grondeffectprincipe niet meer toegestaan, maar de roep om een terugkeer werd de afgelopen jaren steeds luider.

De downforce in de Formule 1 werd de afgelopen jaren vooral gegenereerd door de achtervleugel. Deze vleugels zorgden echter voor veel ‘vuile lucht’ achter de auto, waardoor het voor achtervolgers lastig was om een andere wagen dicht te volgen. Bij grondeffect is er veel minder sprake van deze vuile lucht, wat het een aantrekkelijk concept maakt om het spektakel te vergroten.

Ronnie Peterson, Lotus 78 Foto: David Phipps

Via twee grote openingen aan de voorzijde van de vloer stroomt de lucht in twee Venturi-tunnels onder de wagens door. De lucht in die tunnels stroomt sneller en creëert een lagedrukgebied, wat ervoor zorgt dat de wagens als het ware naar het asfalt worden gezogen. Dit resulteert in neerwaartse druk, waardoor de auto’s minder afhankelijk zijn van grote vleugels en andere vormen van bodywork.

Daarnaast veranderen de banden: de Formule 1 stapt in 2022 over op 18 inch velgen. Verder klimt het minimale gewicht van de auto inclusief coureur van 752 kilogram naar 792 kilogram.

Het bodywork van de wagens gaat ook flink op de schop. De enorm complexe bargeboards aan de zijkant van de auto’s verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een sterk vereenvoudigd alternatief, bedoeld om de turbulente luchtstroming afkomstig van de roterende banden te minimaliseren. Ook komt er een vleugel boven de voorbanden. Daarnaast keren wieldoppen terug in de F1. Al deze aanpassingen zijn bedoeld om de hoeveelheid vuile lucht te verminderen.

Voorlopig houdt de Formule 1 vast aan DRS, maar dit kan aangepast worden als de nieuwe bolides de beoogde resultaten boeken en het kunstmatige inhaalelement niet meer nodig blijkt.

Op basis van de simulaties van de Formule 1 en de FIA blijkt dat een achtervolgende wagen binnen één wagenlengte onder de nieuwe reglementen 86 procent van het downforceniveau behoudt. In de afgelopen jaren was dat slechts 55 procent.

Om de ontwikkelingskosten te beperken, worden de versnellingsbakken vanaf 2022 tot het einde van 2025 bevroren. In die periode kan er slechts één upgrade aan de versnellingsbakspecificatie worden doorgevoerd.

De voorvleugel is opnieuw vormgegeven en mag nog maar uit maximaal vier elementen bestaan. Met name de endplates krijgen een totaal ander design. Dit component bestaat nog maar uit één deel en krijgt een welvende vorm net zoals een vleugel van een vliegtuig. De neus is direct verbonden aan de voorvleugel, zoals in de jaren 90 ook het geval was.

De voorvleugel van de 2022-bolide tijdens de onthulling op Silverstone Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ook de achtervleugel is flink onder handen genomen. De endplates zijn zo goed als verdwenen. De vleugel loopt nu in een vloeiende vorm over in de montagesteunen. Dit heeft als doel om het aantal wervelingen achter de wagen te verminderen. Dat is een van de voornaamste redenen waarom auto’s elkaar zo lastig kunnen volgen. De coureurs verwachten dat hun nieuwe materiaal lastiger te besturen is, al lijkt het nieuwe model qua rondetijd ten opzichte van 2021 niet heel veel langzamer te zijn.

Formule 1-kalender 2022

Datum Grand Prix Circuit 20 maart Bahrein Sakhir 27 maart Saudi-Arabië Jeddah 10 april Australië Albert Park 24 april Emilia-Romagna Imola 8 mei Miami Miami Gardens 22 mei Spanje Barcelona 29 mei Monaco Monte-Carlo 12 juni Azerbeidzjan Baku 19 juni Canada Montreal 3 juli Groot-Brittannië Silverstone 10 juli Oostenrijk Red Bull Ring 24 juli Frankrijk Paul Ricard 31 juli Hongarije Hungaroring 28 augustus België Spa-Francorchamps 4 september Nederland Zandvoort 11 september Italië Monza 25 september Rusland Sochi 2 oktober Singapore Marina Bay 9 oktober Japan Suzuka 23 oktober Verenigde Staten Circuit of the Americas 30 oktober Mexico-Stad Autodromo Hermanos Rodriguez 13 november Sao Paulo Interlagos 20 november Abu Dhabi Yas Marina

De Formule 1 heeft voor het seizoen 2022 de langste kalender ooit gepresenteerd, met liefst 23 races.

Begin mei staat de eerste Miami Grand Prix op het programma, op een nieuw stratencircuit rond het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Ook keren de races in Australië, Canada, Singapore en Japan terug op de kalender. Deze wedstrijden vonden de afgelopen twee seizoenen niet plaats door de coronapandemie en de daarmee samenhangende reisbeperkingen. De race in het Albert Park van Melbourne staat weliswaar weer op de kalender, maar niet als seizoensopener zoals in het verleden het geval was.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, voor Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, en de rest van het veld Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Het F1-seizoen 2022 trapt net als afgelopen jaar af in Bahrein. Een week later staat direct al het razendsnelle stratencircuit in Saudi-Arabië op het programma, waarna de sport terugkeert naar Australië. De eerste Europese ronde van het seizoen wordt verreden op Imola. Deze race behoudt de naam ‘Grand Prix van Emilia-Romagna’, voordat de eerste race ooit in Miami plaatsvindt. Dit is de eerste van twee GP’s in de Verenigde Staten.

Daarna begint het Europese seizoen echt, met onderbrekingen voor races in Azerbeidzjan en Canada. De Grand Prix van Nederland staat gepland voor zondag 4 september 2022. In september begint de slotfase van het jaar met overzeese races, te beginnen in Rusland en daarna de eerste GP’s in Singapore en Japan sinds 2019. Het seizoen eindigt eind november in Abu Dhabi. China is niet opgenomen op het programma ondanks een contract. Qatar staat niet op de kalender vanwege de organisatie van het WK Voetbal, maar vanaf 2023 keert de Formule 1 er tien jaar terug.

Wanneer zijn de wintertests?

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De wintertests vinden plaats op twee verschillende circuits. De eerste driedaagse test wordt van 23 tot 25 februari georganiseerd op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje. Van 10 tot 12 maart wordt in Bahrein de tweede wintertest verreden, een week later trapt op datzelfde circuit het nieuwe seizoen af. Bij deze wintertests kunnen de fans voor het eerst kennismaken met de nieuwe wagens, al zal er tijdens de zes testdagen weer veel ‘gesandbagt’ worden door de diverse teams.

Formule 1-regelveranderingen in 2022

Naast de ingrijpende technische veranderingen introduceert de F1 een aantal nieuwe regels aangaande het gebruik van de windtunnel en CFD-computersimulaties. Het aantal uren dat een team mag besteden aan de ontwikkeling van de bolide wordt berekend op basis van de uitslag in het constructeurskampioenschap.

De basis is het aantal van 320 runs in de windtunnel en 80 uur aan ‘wind-tijd’ (waarbij de lucht meer dan vijftien meter per seconde beweegt) per Aerodynamic Testing Period (ATP). Van deze ATP’s zijn er zes per seizoen. In totaal mag een team 400 uur in de windtunnel doorbrengen. Hierop wordt een percentage toegepast op basis van de uitslag in het constructeurskampioenschap. De kampioen mag van deze aantallen slechts 70 procent gebruiken, terwijl het slechtste team 115 procent mag inzetten. Zo hoopt de sport de onderlinge verschillen te verkleinen. Eenzelfde principe wordt toegepast op het gebruik van CFD-programmatuur om onderdelen te ontwerpen.

Daarnaast staan er in 2022 zes sprintraces op het programma, waar dit er afgelopen jaar nog drie waren. Bahrein, Imola, Montreal, Red Bull Ring, Zandvoort en Interlagos staan op de nominatie voor het aangepaste tijdschema.

Verder zakt het budgetplafond tot 140 miljoen dollar per jaar, 5 miljoen minder dan in 2021.

De F1-bolide voor 2022 tijdens de presentatie op Silverstone Foto: Mark Sutton / Motorsport Images