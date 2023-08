Hoe kan ik het beste naar de Dutch GP reizen?

Het circuit van Zandvoort en de wijde omgeving zijn afgezet voor verkeer. Dat houdt in dat je niet met de auto bij het circuit kunt komen. De organisatie van de Dutch GP heeft een uitgebreid mobiliteitsplan opgezet om de bezoekers naar Zandvoort te laten komen. De beste reismanieren zijn met de fiets vanaf een van de speciale parkeerplaatsen in de omgeving, per trein, per bus of met een touringcar.

Hoe vaak vertrekt de trein naar Zandvoort?

Speciaal voor de Dutch Grand Prix past de NS de dienstregeling aan. Elke vijf minuten rijdt er een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. De trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee stopt op alle tussengelegen stations, behalve op station Overveen. Die is vanwege de veiligheid gesloten tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend. Reizen met je OV-chipkaart is mogelijk, maar je kunt ook vooraf al een speciale retourticket bij de NS aanschaffen. Dit voorkomt dat je in de rij moet staan bij de automaten. Houd rekening met drukte in de treinen en op stations. Het is niet mogelijk om de fiets mee te nemen in de trein.

Waar kan ik parkeren tijdens de Dutch Grand Prix?

Het is tijdens de Dutch Grand Prix niet mogelijk om per auto of motor naar Circuit Zandvoort af te reizen. Vanwege een gebrek aan parkeergelegenheid is het circuit niet bereikbaar. Wie met de auto komt, kan kiezen voor een van de P+R parkeerplekken in de omgeving: Handelsplein en Buitenplein Amstelveen, Mahler Amsterdam-Zuid en Spaarne gasthuis Hoofddorp. Vanaf hier kun je met openbaar busvervoer naar het circuit afreizen. Je wordt dan vlak bij het circuit afgezet.

Park + Bike

Het is tijdens de Dutch GP mogelijk om de auto in de omgeving te parkeren en per fiets naar het circuit te reizen. De fietstocht duurt ongeveer dertig minuten. Nabij het circuit zijn voldoende fietsenstallingen.

Er zijn drie opties: goud, zilver en brons. Goud ligt het dichtst bij het circuit en is het best bereikbaar. Hier is het verplicht om een fiets te huren. De kosten voor parkeren bedragen 32,50 euro per dag. Bij zilver en brons kun je ook je eigen fiets meenemen en vanaf de parkeerplaats naar de baan rijden. De zilver-parkeerplaatsen kosten 27,50 euro per dag, de brons-parkings zijn 22,50 per dag. In beide gevallen is het mogelijk om vooraf een fiets te huren.

Wat mag ik meenemen naar Circuit Zandvoort tijdens de Dutch GP?

Vanwege veiligheidsredenen zijn er huisregels opgesteld, waarin staat vermeld wat bezoekers wel en niet mogen meenemen naar het circuit. De belangrijkste punten staan hieronder vermeld:

Geen vuurwerk (fakkels, knal- en siervuurwerk)

We drinken alcohol met mate

Re-entry is niet toegestaan

Geen geweld, agressie of discriminatie

Geen wapens of gevaarlijke objecten

Geen zelf meegenomen (alcoholische) dranken en voeding

Geen drugs

Geen selfiesticks, drones of professionele camera/opnameapparatuur

Geen klapstoelen, parasols of krukjes

Geen tassen groter dan A4 en dikker dan 10 centimeter

Het volledige huisreglement vind je hier.

Wat zijn de openingstijden van het circuit tijdens de Dutch GP?

De poorten van Circuit Zandvoort gaan op de drie dagen van het raceweekend, 25, 26 en 27 augustus, om 08.00 uur in de ochtend open. Na een dag vol spektakel, entertainment en gezelligheid sluit het circuit om 21.00 uur de deuren.

Welke ingang kan ik het beste nemen?

Er zijn meerdere toegangspoorten om het circuitterrein te betreden:

Gate 1 - noordelijke ingang:

VIP-zone

General admission 1

Tarzan-in tribunes

Pit-tribune

Hoofdtribune

Ben Pon tribune

Gate 2 - zuidelijke ingang:

VIP-zone

F1 Fanzone

Arena-out tribune

Arena tribunes

Arena-in tribune

Eastside tribunes

F1 Experiences

Gate 4 - oostelijke ingang:

General admission 1

Eastside tribunes

Hairpin tribune

Wie treden op tijdens de Dutch GP?

Zoals elk jaar heeft de organisatie van het evenement veel moeite gestoken in het entertainmentprogramma langs de baan. Er treden diverse grote namen op in de Fanzone en in de Arena-sectie. De artiesten die in 2023 optreden tijdens het raceweekend zijn:

Mental Theo

DJ La Fuente

Flemming

Joël Borelli

Snelle

Marco Schuitmaker

FeestDJRuud

Tino Martin

Emma Heesters

Het volledige overzicht van locaties en tijden vind je hier.

Wie verzorgt het volkslied tijdens de Dutch GP?

Een kwartier voor de start van de race wordt het volkslied gespeeld. In 2023 wordt dit verzorgd door Andre Rieu, die een speciale versie van het Wilhelmus ten gehore zal brengen. In 2021 mocht Davina Michelle het volkslied zingen, in 2022 ging die eer naar Floor Jansen.