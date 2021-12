Spannender dan dit kan je het als Formule 1-fan niet krijgen. Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen met een gelijk aantal punten aan het allesbeslissende weekend in Abu Dhabi. Er zijn diverse scenario’s die losgelaten kunnen worden op de race, maar onder normale omstandigheden - aannemende dat Verstappen en Hamilton zoals al het gehele seizoen een klasse apart zijn - is het heel eenvoudig: wie voor de ander eindigt, is wereldkampioen. In 2021 schreef de Nederlander de seizoensfinale op zijn naam, maar volgens hem zegt dat niet veel voor aankomend weekend: “Vorig jaar is niet altijd een goed referentiekader voor wat betreft het resultaat, want er speelden diverse factoren een rol. We misten de voorbije races wat snelheid maar hopelijk is dat dit weekend niet het geval.”

De baan in Abu Dhabi is de afgelopen maanden flink onder handen genomen. De langzaamste secties zijn verwijderd en veranderd in snelle, brede doordraaiers. De organisatie hoopt hiermee op meer spektakel en inhaalacties. Verstappen wacht liever even af voordat hij zijn conclusies trekt: “Het Yas Marina Circuit heeft een aantal veranderingen ondergaan en is nu veel sneller. Het wordt interessant welke invloed dit heeft op de afstelling van de wagen. Het is in Abu Dhabi zeer belangrijk om een goede kwalificatie neer te zetten dus hopelijk gaat dat lukken.”

"We mogen trots zijn op dit seizoen"

Verstappen kijkt met een goed gevoel terug op het succesvolle seizoen, al hoopt hij uiteraard de kroon op het werk te zetten: “We hebben veel overwinningen en mooie momenten beleefd, en over het algemeen waren we een stuk competitiever dan de jaren ervoor. Als team mogen we zeer tevreden en trots zijn op wat we dit seizoen bereikt hebben. We staan op gelijke hoogte qua punten. Ik weet dat we als team alles zullen geven om het kampioenschap te winnen. Dit wordt een spannende race en we willen het seizoen op de best mogelijke wijze afsluiten.”

De veranderingen aan het f1-circuit in Abu Dhabi in beeld: