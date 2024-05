Alles of niets voor Audi in F1: "Willen helemaal vooraan staan"

Audi is op de achtergrond hard bezig aan het Formule 1-project. Dat het de Duitse autofabrikant serieus is, bewijst de volledige overname van Sauber afgelopen maart. Audi is voor de volle 100 procent aandeelhouder geworden van de Zwitserse stal, een stap verder dan de eerder aangekondigde 75 procent die Audi in handen wilde nemen. Voor het Duitse merk is project dan ook een gevalletje 'alles of niets'. "Voor mij zijn er maar twee soorten betrokkenheid bij de Formule 1: helemaal niet of met de ambitie om vooraan te staan - helemaal vooraan", zegt Gernot Döllner, Audi-CEO, tegen Auto, Motor und Sport.

Over het project bestonden veel twijfels, aangezien Döllner naar verluidt een streep wilde zetten door de plannen die onder de vorige CEO op tafel kwamen te liggen. Döllner stelt dat er na zijn aantreden direct een uitgebreide evaluatie van de plannen heeft plaatsgevonden, waarop is besloten om de samenwerking juist te versnellen. "Daarom hebben we het intensief besproken en besloten om onze betrokkenheid bij de Formule 1 aanzienlijk te versnellen", legt de huidige Audi-CEO uit.

Het bedrijf uit Ingolstadt heeft voor dit project Oliver Hoffmann doorgeschoven. Hoffman heeft zijn taken in het Audi-bestuur officieel neergelegd en stuurt in plaats daarvan de Raad van Bestuur van de Sauber Group aan. Döllner heeft alle vertrouwen in Hoffmann. "Met de expertise van Oliver Hoffmann, die vanaf het begin een sleutelrol heeft gespeeld bij het vooruithelpen van het project, hebben we er alle vertrouwen in dat we deze uitdaging aankunnen en voorop kunnen lopen", aldus de CEO.

Voor dit F1-project heeft Audi veel moeten opgeven, zoals plannen voor een Hypercar en het Dakar-project. Daarnaast heeft het merk met de vier ringen haar GT3-programma flink ingeperkt. Er staat dus veel op het spel, weet Döllner ook. "Het wordt een zware weg, maar Formule 1 is het belangrijkste autosportplatform ter wereld. En we zullen er alles aan doen om daar succesvol te zijn."

Audi heeft voor het seizoen 2026 al enkele zekerheden. Zo is Andreas Seidl de CEO van het F1-team terwijl Nico Hülkenberg onlangs is vastgelegd als een van de twee coureurs vanaf dat seizoen. De 36-jarige Duitser vertrekt na dit seizoen al naar Sauber voor 2025, wat een overgangsjaar zal zijn voor Sauber/Audi.