Door hevige regenval werd de start van de Grand Prix van België keer op keer uitgesteld. Uiteindelijk reed het veld een paar ronden achter de safety car, waarna de wedstrijdleiding de boel definitief opschortte en halve punten voor de top tien uitdeelde. Tijdens het oponthoud werd er al druk gesproken over manieren om een dergelijke ‘wash-out’ in de toekomst te voorkomen. Het onderwerp is al vaker ter tafel gekomen en er is in het verleden zelfs al gekeken naar aanpassingen aan de wagens - zoals hogere rijhoogten, andere banden of wieldoppen - om het racen in dergelijke omstandigheden toch mogelijk te maken.

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl waren de omstandigheden dusdanig slecht dat geen enkele raceklasse de baan opgegaan zou zijn: “We moeten dit simpelweg accepteren. De enige manier om 100 procent garantie te hebben dat je kunt racen, is een indoor-race. Zolang je in de openlucht racet, moet je accepteren dat dergelijke dagen waarop je met geen enkele auto kun racen kunnen voorkomen. Ten eerste heb je het probleem met aquaplaning, plus het zicht van de rijders door de spray. Ik kan me geen enkele auto bedenken waarmee je in deze omstandigheden veilig kunt racen.”

"Met twintig wagens op de baan kan het snel gaan"

Volgens de Duitser heeft de Formule 1 er goed aan gedaan om het veld toch nog een keer achter de safety car de baan op te sturen en uiteindelijk na een paar ronden punten uit te delen: “We hebben op eerdere dagen gezien dat de baan vrij snel opdroogt. Bij de laatste herstart zagen wij dezelfde weersverwachting als Michael [Masi, F1-wedstrijdleider]: een mogelijk window waarin het twintig minuten droog zou zijn. En met twintig wagens op de baan kan het snel gaan. Dat was de intentie toen men het achter de safety car ging proberen. Helaas heb je het weer niet in de hand en pakte het niet goed uit. Veiligheid gaat uiteraard boven alles en wat dat betreft was het de juiste beslissing.”

Over het uitdelen van punten zei Seidl: “Niemand wil een race zoals deze, maar er zijn regels en die zijn toegepast. Wij hebben er overduidelijk van geprofiteerd met een auto op P4. Alle teams die er niet van geprofiteerd hebben klagen en janken nu. Dat hoort bij de F1.”