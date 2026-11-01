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Formule 1 GP van Mexico
Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van Mexico F1 2026
Na de overwinning van Max Verstappen (Red Bull), ontdek de volledige resultaten en klassementen van de Grand Prix van Mexico.
Basile Davoine
Gepubliceerd: 1 nov 2026, 22:45
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Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
RACE
Alle statistieken
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 71
-
2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71
+0.799
0.799
0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 A. Antonelli Mercedes 12 71
+4.006
4.006
3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71
+10.707
10.707
6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71
+11.778
11.778
1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71
+12.263
12.263
0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71
+19.475
19.475
7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71
+20.204
20.204
0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71
+20.899
20.899
0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71
+21.483
21.483
0.584 3 1 Alpine Mercedes 11 G. Bortoleto Audi 5 71
+22.041
22.041
0.558 2 Audi Audi 12 I. Hadjar Red Bull Racing 6 71
+22.503
22.503
0.462 3 Red Bull Red Bull 13 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 71
+25.373
25.373
2.870 5 Haas Ferrari 14 A. Albon Williams 23 71
+27.562
27.562
2.189 4 Williams Mercedes 15 C. Sainz Williams 55 71
+28.638
28.638
1.076 3 Williams Mercedes 16 N. Hülkenberg Audi 27 71
+29.977
29.977
1.339 3 Audi Audi 17 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 71
+30.695
30.695
0.718 5 Cadillac Ferrari dnf A. Lindblad Racing Bulls 41 58
13 Laps
2 Uitgevallen RB Red Bull dnf O. Bearman Haas F1 Team 87 47
24 Laps
3 Uitgevallen Haas Ferrari dnf V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 42
29 Laps
1 Uitgevallen Cadillac Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin Racing 18 5
66 Laps
1 Uitgevallen Aston Martin Honda dnf F. Alonso Aston Martin Racing 14 5
66 Laps
2 Uitgevallen Aston Martin Honda Volledige uitslag
SR
Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor Ronde Tijd Interval Banden Km/u 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 50
1'19.268
S 195.468 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 50
+0.060
1'19.328
0.060 S 195.320 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 64
+0.159
1'19.427
0.099 S 195.077 4 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 50
+0.532
1'19.800
0.373 S 194.165 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 64
+0.583
1'19.851
0.051 S 194.041 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 51
+0.879
1'20.147
0.296 S 193.324 7 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 43
+0.976
1'20.244
0.097 S 193.091 8 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 50
+1.287
1'20.555
0.311 S 192.345 9 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 52
+1.422
1'20.690
0.135 S 192.023 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 50
+1.445
1'20.713
0.023 S 191.969 11 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 70
+1.464
1'20.732
0.019 S 191.923 12 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 50
+1.482
1'20.750
0.018 S 191.881 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50
+1.486
1'20.754
0.004 S 191.871 14 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 55
+1.604
1'20.872
0.118 S 191.591 15 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 71
+1.716
1'20.984
0.112 S 191.326 16 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 43
+1.800
1'21.068
0.084 M 191.128 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 50
+1.846
1'21.114
0.046 S 191.020 18 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 50
+1.988
1'21.256
0.142 S 190.686 19 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 51
+2.071
1'21.339
0.083 S 190.491 20 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 33
+3.219
1'22.487
1.148 M 187.840 21 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 2
+4.276
1'23.544
1.057 S 185.463 22 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 2
+4.428
1'23.696
0.152 S 185.127 Volledige uitslag
Bandenhistorie
Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor 1 2 3 4 5 6 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull
M : 27
S : 18
S : 29
2 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari
S : 31
M : 16
S : 4
S : 29
3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes
S : 43
M : 2
S : 30
4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari
S : 27
M : 18
S : 29
5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes
S : 39
M : 6
S : 28
6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes
S : 36
M : 11
S : 4
S : 30
7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes
S : 26
M : 18
S : 1
S : 26
8 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes
M : 34
S : 11
S : 28
9 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull
M : 11
S : 34
S : 2
S : 4
S : 30
10 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes
S : 17
M : 27
S : 4
S : 29
11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi
M : 38
S : 7
S : 29
12 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull
S : 9
M : 34
S : 7
S : 29
13 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari
M : 35
S : 8
S : 4
S : 4
S : 18
S : 20
14 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes
S : 18
S : 23
M : 3
S : 5
S : 31
15 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes
S : 36
M : 8
S : 1
S : 27
16 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi
M : 31
S : 14
S : 17
S : 29
17 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari
S : 30
M : 13
S : 1
S : 2
S : 16
S : 15
A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull
S : 35
M : 10
S : 16
O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari
S : 40
M : 5
S : 5
V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari
S : 30
M : 12
L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda
S : 3
S : 2
F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda
S : 3
S : 2
Volledige uitslag
Coureurskampioenschap
Pos. Pilote Points 1 K. AntonelliMercedes 380 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 - - - - 2 M. VerstappenRed Bull 261 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 - - - - 3 L. HamiltonFerrari 259 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 - - - - 4 G. RussellMercedes 250 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 - - - - 5 C. LeclercFerrari 245 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 - - - - 6 L. NorrisMcLaren 221 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 - - - - 7 O. PiastriMcLaren 150 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 6/7 - - - - 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - - 9 L. LawsonRacing Bulls 79 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 2/9 - - - - 10 P. GaslyAlpine 43 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 1/10 - - - - 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12 F. ColapintoAlpine 31 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 4/8 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 R. HirakawaHaas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Constructeurskampioenschap
Pos. Équipes Points 1 Mercedes 630 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 - - - - 2 Ferrari 504 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 - - - - 3 Red Bull 380 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 25 - - - - 4 McLaren 371 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 16 - - - - 5 Racing Bulls 104 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 2 - - - - 6 Alpine 74 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 5 - - - - 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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