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Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026

Na de overwinning van Kimi Antonelli (Mercedes), bekijk de volledige resultaten en klassementen van de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Basile Davoine

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 22:15

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Mark Thompson / Getty Images

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

-

1 25 Mercedes Mercedes 2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+13.078

13.078

13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 56

+17.485

17.485

4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+18.515

18.515

1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 56

+30.521

30.521

12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+34.373

34.373

3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 Australia O. Piastri McLaren 81 56

+52.674

52.674

18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+54.303

54.303

1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 56

+1'19.183

1'19.183

24.880 1 2 RB Red Bull 10 France P. Gasly Alpine 10 56

+1'27.516

1'27.516

8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 56

+1'34.945

1'34.945

7.429 1 Audi Audi 12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 55

1 lap

2 RB Red Bull 13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

1 lap

2 Audi Audi 14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

1 lap

1 Haas Ferrari 15 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

1 lap

2 Aston Martin Honda 17 Thailand A. Albon Williams 23 55

1 lap

2 Williams Mercedes 18 Spain C. Sainz Williams 55 55

1 lap

2 Williams Mercedes 19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 55

1 lap

1 Cadillac Ferrari dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 48

1 Uitgevallen Cadillac Ferrari dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 35

2 Uitgevallen Alpine Mercedes dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 24

3 Uitgevallen Haas Ferrari Volledige uitslag

SR

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronde Tijd Interval Banden Km/u 1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 42

1'37.976

H 202.567 2 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 53

+0.417

1'38.393

0.417 S 201.709 3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 48

+0.481

1'38.457

0.064 H 201.578 4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 55

+1.110

1'39.086

0.629 H 200.298 5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 54

+1.255

1'39.231

0.145 M 200.006 6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 44

+1.423

1'39.399

0.168 H 199.668 7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 43

+1.446

1'39.422

0.023 S 199.621 8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 56

+1.676

1'39.652

0.230 H 199.161 9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 43

+1.835

1'39.811

0.159 H 198.843 10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 53

+1.865

1'39.841

0.030 S 198.784 11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.952

1'39.928

0.087 H 198.610 12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 43

+2.213

1'40.189

0.261 S 198.093 13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 55

+2.217

1'40.193

0.004 H 198.085 14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 53

+2.347

1'40.323

0.130 H 197.829 15 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+2.352

1'40.328

0.005 H 197.819 16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41

+2.377

1'40.353

0.025 S 197.769 17 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+3.111

1'41.087

0.734 S 196.333 18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+3.156

1'41.132

0.045 H 196.246 19 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 23

+3.442

1'41.418

0.286 H 195.693 20 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 55

+3.704

1'41.680

0.262 H 195.188 21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 32

+4.036

1'42.012

0.332 S 194.553 22 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 4

+4.131

1'42.107

0.095 S 194.372 Volledige uitslag

Rijderskampioenschap

Pos. Pilote Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States 1 ItalyK. AntonelliMercedes 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 2 United KingdomG. RussellMercedes 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 3 United KingdomL. HamiltonFerrari 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 5 MonacoC. LeclercFerrari 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 6 United KingdomL. NorrisMcLaren 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 7 AustraliaO. PiastriMcLaren 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 8 FranceI. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - 12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 13 United KingdomO. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - 14 GermanyN. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - 15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - 17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - 18 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - 19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - 20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Constructeurskampioenschap

Pos. Équipes Points Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States 1 GermanyMercedes 607 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 2 ItalyFerrari 474 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 3 AustriaRed Bull 355 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 4 United KingdomMcLaren 355 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 5 ItalyRacing Bulls 102 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 FranceAlpine 69 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 7 United StatesHaas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 8 GermanyAudi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - 10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - 11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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