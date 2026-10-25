Resultaten
Formule 1 GP van de Verenigde Staten
Alle uitslagen en standen van de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026
Na de overwinning van Kimi Antonelli (Mercedes), bekijk de volledige resultaten en klassementen van de Grand Prix van de Verenigde Staten.
Basile Davoine
Gepubliceerd: 25 okt 2026, 22:15
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Foto: Mark Thompson / Getty Images
RACE
Alle statistieken
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 A. Antonelli Mercedes 12 56
-
1 25 Mercedes Mercedes 2 C. Leclerc Ferrari 16 56
+13.078
13.078
13.078 2 18 Ferrari Ferrari 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 56
+17.485
17.485
4.407 2 15 Red Bull Red Bull 4 L. Hamilton Ferrari 44 56
+18.515
18.515
1.030 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 56
+30.521
30.521
12.006 1 10 McLaren Mercedes 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 56
+34.373
34.373
3.852 1 8 Red Bull Red Bull 7 O. Piastri McLaren 81 56
+52.674
52.674
18.301 1 6 McLaren Mercedes 8 G. Russell Mercedes 63 56
+54.303
54.303
1.629 1 4 Mercedes Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 56
+1'19.183
1'19.183
24.880 1 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 56
+1'27.516
1'27.516
8.333 1 1 Alpine Mercedes 11 N. Hülkenberg Audi 27 56
+1'34.945
1'34.945
7.429 1 Audi Audi 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 55
1 lap
2 RB Red Bull 13 G. Bortoleto Audi 5 55
1 lap
2 Audi Audi 14 E. Ocon Haas F1 Team 31 55
1 lap
1 Haas Ferrari 15 L. Stroll Aston Martin Racing 18 55
1 lap
2 Aston Martin Honda 16 F. Alonso Aston Martin Racing 14 55
1 lap
2 Aston Martin Honda 17 A. Albon Williams 23 55
1 lap
2 Williams Mercedes 18 C. Sainz Williams 55 55
1 lap
2 Williams Mercedes 19 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 55
1 lap
1 Cadillac Ferrari dnf V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 48
1 Uitgevallen Cadillac Ferrari dnf F. Colapinto Alpine 43 35
2 Uitgevallen Alpine Mercedes dnf O. Bearman Haas F1 Team 87 24
3 Uitgevallen Haas Ferrari Volledige uitslag
SR
Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor Ronde Tijd Interval Banden Km/u 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 42
1'37.976
H 202.567 2 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 53
+0.417
1'38.393
0.417 S 201.709 3 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 48
+0.481
1'38.457
0.064 H 201.578 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 55
+1.110
1'39.086
0.629 H 200.298 5 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 54
+1.255
1'39.231
0.145 M 200.006 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 44
+1.423
1'39.399
0.168 H 199.668 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 43
+1.446
1'39.422
0.023 S 199.621 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 56
+1.676
1'39.652
0.230 H 199.161 9 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 43
+1.835
1'39.811
0.159 H 198.843 10 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 53
+1.865
1'39.841
0.030 S 198.784 11 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29
+1.952
1'39.928
0.087 H 198.610 12 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 43
+2.213
1'40.189
0.261 S 198.093 13 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 55
+2.217
1'40.193
0.004 H 198.085 14 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 53
+2.347
1'40.323
0.130 H 197.829 15 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19
+2.352
1'40.328
0.005 H 197.819 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41
+2.377
1'40.353
0.025 S 197.769 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33
+3.111
1'41.087
0.734 S 196.333 18 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33
+3.156
1'41.132
0.045 H 196.246 19 E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 23
+3.442
1'41.418
0.286 H 195.693 20 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 55
+3.704
1'41.680
0.262 H 195.188 21 V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 32
+4.036
1'42.012
0.332 S 194.553 22 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 4
+4.131
1'42.107
0.095 S 194.372 Volledige uitslag
Rijderskampioenschap
Pos. Pilote Points 1 K. AntonelliMercedes 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 2 G. RussellMercedes 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 3 L. HamiltonFerrari 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 4 M. VerstappenRed Bull 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 5 C. LeclercFerrari 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 6 L. NorrisMcLaren 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 7 O. PiastriMcLaren 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 8 I. HadjarRed Bull 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 9 L. LawsonRacing Bulls 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 10 P. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 11 A. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - 12 F. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - 13 O. BearmanHaas 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - 14 N. HülkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - 15 G. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 16 E. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - 17 F. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - 18 C. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - 19 A. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - 20 Y. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 21 L. StrollAston Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. BottasCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 S. PérezCadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Constructeurskampioenschap
Pos. Équipes Points 1 Mercedes 607 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 2 Ferrari 474 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 3 Red Bull 355 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 4 McLaren 355 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 5 Racing Bulls 102 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 Alpine 69 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 7 Haas 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 8 Audi 23 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - -
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS
Formule 1
F1 Formule 1
GP van de Verenigde Staten
3 u
Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS
Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou
IndyCar
Indy IndyCar 7 u
Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou
Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet
Formule 1
F1 Formule 1
GP van de Verenigde Staten
9 u
Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet
Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson
Formule 1
F1 Formule 1
GP van de Verenigde Staten
11 u
Franco Colapinto reageert op controversiële opmerking van Jeremy Clarkson
Vorig artikel Vijf snelle conclusies uit de GP van de Verenigde Staten
Volgend artikel Hoe kan Kimi Antonelli F1-wereldkampioen worden in Mexico?
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Basile Davoine
De startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026
Formule 1
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
2 d
De startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten F1 2026
WK-stand na de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië
Formule 1
Formule 1
GP van Bahrein
22 d
WK-stand na de F1 Grand Prix van Bahrein in Maleisië
Startopstelling voor de F1 Grand Prix van Bahrein 2026 in Maleisië
Formule 1
Formule 1
GP van Bahrein
23 d
Startopstelling voor de F1 Grand Prix van Bahrein 2026 in Maleisië
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
23 u
Door Jake Boxall-Legge
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
1 d
Door Stuart Codling
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
2 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
3 d
Door Ronald Vording
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer