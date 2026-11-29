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Formule 1 GP van Qatar
Alle uitslagen en standen van de F1 Grand Prix van Qatar 2026
Na de overwinning van Kimi Antonelli (Mercedes), bekijk de volledige resultaten en klassementen van de Grand Prix van Qatar.
Basile Davoine
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 17:52
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Foto: Karim Jaafar / AFP via Getty Images
RACE
Alle statistieken
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1
A. Antonelli Mercedes
12 57
-
2 25 Mercedes Mercedes 2
G. Russell Mercedes
63 57
+31.476
31.476
31.476 2 18 Mercedes Mercedes 3
O. Piastri McLaren
81 57
+33.017
33.017
1.541 2 15 McLaren Mercedes 4
M. Verstappen Red Bull Racing
3 57
+34.254
34.254
1.237 2 12 Red Bull Red Bull 5
L. Norris McLaren
1 57
+39.131
39.131
4.877 2 10 McLaren Mercedes 6
L. Hamilton Ferrari
44 57
+57.518
57.518
18.387 2 8 Ferrari Ferrari 7
C. Leclerc Ferrari
16 57
+58.001
58.001
0.483 2 6 Ferrari Ferrari 8
I. Hadjar Red Bull Racing
6 57
+59.323
59.323
1.322 2 4 Red Bull Red Bull 9
L. Lawson Racing Bulls
30 56
1 lap
2 2 RB Red Bull 10
G. Bortoleto Audi
5 56
1 lap
2 1 Audi Audi 11
O. Bearman Haas F1 Team
87 56
1 lap
2 Haas Ferrari 12
N. Hülkenberg Audi
27 56
1 lap
2 Audi Audi 13
F. Colapinto Alpine
43 56
1 lap
2 Alpine Mercedes 14
P. Gasly Alpine
10 56
1 lap
2 Alpine Mercedes 15
C. Sainz Williams
55 56
1 lap
2 Williams Mercedes 16
R. Camara Haas F1 Team
51 56
1 lap
2 Haas Ferrari 17
A. Albon Williams
23 55
2 laps
2 Williams Mercedes 18
S. Pérez Cadillac-Ferrari
11 55
2 laps
2 Cadillac Ferrari 19
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 54
3 laps
2 Cadillac Ferrari dnf
F. Alonso Aston Martin Racing
14 34
23 laps
2 Uitgevallen Aston Martin Honda dnf
L. Stroll Aston Martin Racing
18 25
32 laps
3 Uitgevallen Aston Martin Honda dnf
A. Lindblad Racing Bulls
41 12
45 laps
1 Uitgevallen RB Red Bull Volledige uitslag
SR
Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor Ronde Tijd Interval Banden Km/u 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 37
1'25.407
H 228.416 2
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 57
+0.735
1'26.142
0.735 H 226.467 3
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 41
+0.764
1'26.171
0.029 M 226.391 4
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 53
+0.999
1'26.406
0.235 H 225.775 5
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 37
+1.037
1'26.444
0.038 H 225.676 6
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 52
+1.064
1'26.471
0.027 H 225.606 7
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 35
+1.126
1'26.533
0.062 M 225.444 8
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 42
+1.286
1'26.693
0.160 H 225.028 9
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 48
+1.315
1'26.722
0.029 M 224.953 10
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 43
+1.885
1'27.292
0.570 H 223.484 11
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull 56
+1.889
1'27.296
0.004 H 223.474 12
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi 39
+2.126
1'27.533
0.237 M 222.869 13
R. Camara Haas F1 Team
51 Haas Ferrari 39
+2.189
1'27.596
0.063 M 222.708 14
O. Bearman Haas F1 Team
87 Haas Ferrari 33
+2.337
1'27.744
0.148 H 222.333 15
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 49
+2.521
1'27.928
0.184 M 221.867 16
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 40
+3.091
1'28.498
0.570 H 220.438 17
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 56
+3.132
1'28.539
0.041 H 220.336 18
S. Pérez Cadillac-Ferrari
11 Cadillac Ferrari 47
+3.150
1'28.557
0.018 M 220.292 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 20
+3.902
1'29.309
0.752 M 218.437 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 12
+4.807
1'30.214
0.905 M 216.245 21
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull 6
+5.154
1'30.561
0.347 M 215.417 22
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 Cadillac Ferrari 12
+5.156
1'30.563
0.002 H 215.412 Volledige uitslag
Bandenhistorie
Alle statistieken
Pos Coureur # Chassis Motor 1 2 3 1
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
M : 11
H : 24
H : 22
2
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
M : 11
H : 23
H : 23
3
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
M : 11
H : 22
M : 24
4
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull
M : 11
H : 20
H : 26
5
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
M : 11
H : 27
M : 19
6
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
M : 16
H : 21
H : 20
7
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
M : 15
H : 15
H : 27
8
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull
M : 11
H : 20
H : 26
9
L. Lawson Racing Bulls
30 RB Red Bull
M : 16
H : 15
H : 25
10
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
M : 9
H : 21
M : 26
11
O. Bearman Haas F1 Team
87 Haas Ferrari
M : 13
M : 18
H : 25
12
N. Hülkenberg Audi
27 Audi Audi
M : 10
H : 27
M : 19
13
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
H : 27
H : 19
M : 10
14
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
M : 14
H : 27
H : 15
15
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes
M : 11
H : 20
H : 25
16
R. Camara Haas F1 Team
51 Haas Ferrari
M : 10
H : 27
M : 19
17
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
M : 16
H : 17
H : 22
18
S. Pérez Cadillac-Ferrari
11 Cadillac Ferrari
H : 21
H : 24
M : 10
19
V. Bottas Cadillac-Ferrari
77 Cadillac Ferrari
M : 9
H : 21
H : 24
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda
M : 18
M : 16
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda
M : 8
M : 16
H : 1
A. Lindblad Racing Bulls
41 RB Red Bull
M : 12
Volledige uitslag
Coureurskampioenschap
Pos. Pilote Points 1
K. AntonelliMercedes
427 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 25/1 - 2
M. VerstappenRed Bull
316 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 12/4 - 3
G. RussellMercedes
282 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 18/2 - 4
L. HamiltonFerrari
275 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 8/6 - 5
L. NorrisMcLaren
274 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 10/5 - 6
C. LeclercFerrari
256 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 6/7 - 7
O. PiastriMcLaren
182 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 15/3 - 8
I. HadjarRed Bull
126 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - 4/8 - 9
L. LawsonRacing Bulls
91 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - 2/9 - 10
P. GaslyAlpine
52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11
A. LindbladRacing Bulls
38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12
F. ColapintoAlpine
35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13
O. BearmanHaas
23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14
G. BortoletoAudi
15 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - 1/10 - 15
N. HülkenbergAudi
14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16
C. Sainz JrWilliams
11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17
E. OconHaas
7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18
F. AlonsoAston Martin
7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19
A. AlbonWilliams
5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Y. TsunodaRacing Bulls
1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21
R. HirakawaHaas
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22
L. StrollAston Martin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
V. BottasCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
S. PérezCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
R. CâmaraHaas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Constructeurskampioenschap
Pos. Équipes Points 1 Mercedes 709 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 43 - 2 Ferrari 531 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 14 - 3 Red Bull 456 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 16 - 4 McLaren 456 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 25 - 5 Racing Bulls 116 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - 2 - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 29 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - 1 - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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