Oliver Bearman zag eerder dit jaar zijn droom uitkomen toen hij begin maart de zieke Carlos Sainz mocht vervangen tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Engelsman was op dat moment 18 jaar en werd zo de dertiende tiener die aan een Formule 1-race mocht meedoen. Wie zijn de anderen?

Max Verstappen (17 jaar en 165 dagen)

Max Verstappen, Toro Rosso STR10 Renault Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 2015

Grand Prix-starts: 203

Grand Prix-overwinningen: 61

Max Verstappen is de jongste coureur die ooit aan de start kwam van een Grand Prix. Hij was pas 17 jaar en 165 dagen oud toen hij zijn debuut maakte tijdens de GP van Australië in 2015. De F1 had nog nooit zoiets meegemaakt, want toen zijn komst naar Toro Rosso werd aangekondigd, was Verstappen net 16 jaar oud - nog niet eens oud genoeg voor een rijbewijs. Zijn jonge leeftijd en de controverse die dat veroorzaakte leidden tot een nieuwe regel waarin stond dat F1-coureurs voortaan minstens 18 jaar oud moeten zijn en minstens twee seizoenen in de jeugdracerij moeten hebben doorgebracht voordat ze de koningsklasse bereiken. Inmiddels is die regel wat aangepast en mogen er uitzonderingen worden gemaakt.

Lance Stroll (18 jaar en 147 dagen)

Lance Stroll, Williams FW40 Foto door: Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 2017

Grand Prix-starts: 161

Grand Prix-overwinningen: 0

Lance Stroll kwam net als Verstappen onder controversiële omstandigheden de F1 binnen, maar voor de Canadees was het omdat hij financiële steun meebracht naar het Williams-team dat hem zijn debuut gaf. Dat kwam echter na een succesvolle juniorcarrière waarin Stroll het Italiaanse F4- en Europese F3-kampioenschap won, dus Williams voerde aan dat Stroll was getekend op basis van prestaties.

Oliver Bearman (18 jaar en 304 dagen)

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: 2024 Grand Prix van Saoedi-Arabië

Grand Prix-starts: 2

Grand Prix-overwinningen: 0

Bearmans F1-kans kwam als een grote verrassing, want het werd slechts een paar uur voor de laatste training bekendgemaakt, dus zijn tijd achter het stuur was zeer beperkt. Desondanks leverde de Ferrari-junior prijzenswaardig werk, want hij kwalificeerde zich als elfde, op iets minder dan een tiende van Q3, voordat hij in de race een solide zevende plaats behaalde. Het maakte hem de op twee na jongste coureur die ooit aan een Grand Prix begon. In Baku reed hij voor Haas zijn tweede race en opnieuw eindigde hij in de top-tien.

Lando Norris (19 jaar en 123 dagen)

Lando Norris, McLaren MCL34 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 2019

Grand Prix-starts: 122

Grand Prix-overwinningen: 3

Lando Norris werd in 2017 junior bij McLaren en vanaf het begin was het duidelijk dat hij werd klaargestoomd voor een toekomstig F1-stoeltje, want later dat jaar werd hij de officiële reservecoureur van het team. In september 2018, nog voor het einde van Norris' F2-campagne, werd hij aangekondigd als McLaren F1-coureur voor het seizoen 2019, als onderdeel van een volledig nieuwe line-up van het team naast Sainz. Norris debuteerde tijdens de GP van Australië in 2019 en eindigde in Melbourne buiten de punten.

Jaime Alguersuari (19 jaar en 124 dagen)

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Hongarije 2009

Grand Prix-starts: 46

Grand Prix-overwinningen: 0

Jaime Alguersuari was in 2009 de jongste F1-coureur ooit die een race startte toen hij op 19-jarige leeftijd en 124 dagen debuteerde tijdens de GP van Hongarije. Alguersuari's eerste Grand Prix was met Toro Rosso tijdens de tiende race van het seizoen, toen hij de ondermaats presterende Sébastien Bourdais verving, die dat jaar slechts twee punten had gescoord.

Mike Thackwell (19 jaar en 181 dagen)

Mike Thackwell, Tyrrell 010 Foto door: David Phipps

Eerste Grand Prix-start: 1980 Canadese Grand Prix

Grand Prix-starts: 2

Grand Prix-overwinningen: 0

Mike Thackwell had 29 jaar lang het record van jongste F1-coureur in handen. Zijn eerste start was in 1980 tijdens de GP van Canada, toen hij slechts 19 jaar en 181 dagen oud was. De kans kwam nadat Thackwell achtste was geworden in het Europese F2-kampioenschap. Hij had nog jonger kunnen debuteren, maar wist zich in een Arrows niet te kwalificeren voor de Nederlandse GP van 1980. Bij zijn tweede poging in Montreal was het wel raak, maar zijn race eindigde in de eerste bocht na een botsing.

Ricardo Rodriguez (19 jaar en 207 dagen)

Ricardo Rodriguez, Ferrari 156 Foto door: David Phipps

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Italië 1961

Grand Prix-starts: 5

Grand Prix-overwinningen: 0

Ricardo Rodriguez was de eerste tiener die aan een F1-race begon. De Mexicaan debuteerde tijdens de GP van Italië van 1961 - 19 jaar en 207 dagen oud - nadat hij had laten zien over een enorm potentieel te beschikken op motoren en in de sportwagenracerij. Tijdens de 24 uur van Le Mans in 1960 behaalde Rodriguez al de tweede plaats in een Ferrari 250, waardoor hij nog steeds de jongste coureur is met een podiumplaats in de wereldberoemde langeafstandsrace. Het was voor Ferrari aanleiding om Rodriguez een F1-zitje te geven, waar hij nog een record op zijn naam schreef. De Mexicaan kwalificeerde zich namelijk verrassend als tweede op Monza, waardoor hij de jongste coureur was die vanaf de eerste rij startte tot Verstappen tijdens de GP van België in 2016. Slechts een jaar na zijn debuut overleed Rodriguez op 20-jarige leeftijd na een ongeluk op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fernando Alonso (19 jaar en 217 dagen)

Fernando Alonso, Europese Minardi PS01 Foto door: Sutton Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 2001

Grand Prix starts: 395

Grand Prix-overwinningen: 32

Fernando Alonso was nog maar een tiener toen hij zijn F1-debuut maakte tijdens de GP van Australië in 2001 met Minardi. Het Italiaanse team gaf hem de kans nadat hij in 2000 reservecoureur was geweest - een rol die hij deelde met een stoeltje in F3000, waar de Spanjaard vierde werd in het klassement.

Esteban Tuero (19 jaar en 319 dagen)

Esteban Tuero, Minardi Foto door: Sutton Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 1998

Grand Prix-starts: 16

Grand Prix-overwinningen: 0

Minardi verbaasde vriend en vijand toen het in 1998 Esteban Tuero een stoeltje gaf, ondanks het feit dat de tiener weinig race-ervaring had. Voor F1 reed de Argentijn in F3 en F3000 en het Japanse Formula Nippon, waarin hij slechts één punt scoorde. Dit was echter nog steeds genoeg om een superlicentie te krijgen, terwijl hij ook een testrol vervulde voor Minardi. Tuero maakte zijn F1-debuut tijdens de GP van Australië in 1998, waar een motorstoring hem 22 ronden na zijn kwalificatie op de zeventiende plek aan de kant zette.

Chris Amon (19 jaar en 323 dagen)

Chris Amon, Reg Parnell Racing Foto door: Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van België 1963

Grand Prix-starts: 96

Grand Prix-overwinningen: 0

Chris Amon was pas de tweede tiener die aan een F1-race begon toen hij in 1963 deelnam aan de GP van België, slechts 19 jaar en 323 dagen oud. Amon debuteerde bij Reg Parnell Racing nadat hij indruk had gemaakt in de Nieuw-Zeelandse Winter Series van 1962. Uiteindelijk verhuisde Amon naar Engeland om een F1-carrière na te jagen. Hij reed bij zijn debuut in een Lola Mk4A, maar Amon viel 10 ronden terug vanwege een olielek.

Daniil Kvyat (19 jaar en 323 dagen)

Daniil Kvyat, Toro Rosso STR9, leidt Valtteri Bottas, Williams FW36 Foto door: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van Australië 2014

Grand Prix-starts: 110

Grand Prix-overwinningen: 0

Daniil Kvyat was precies even oud als Amon toen hij zijn F1-debuut maakte. De weg van Kvyat naar de F1 was ondanks zijn jeugdige leeftijd eigenlijk heel geleidelijk: De Rus won titels in de Formule Renault en GP3 Series voor hij instapte bij Toro Rosso tijdens de GP van Australië van 2014. Hij was daar ter vervanging van Daniel Ricciardo, die was overgestapt naar Red Bull. Kvyat maakte indruk in Melbourne door Q3 te bereiken en vervolgens als negende te finishen en twee punten te scoren.

Esteban Ocon (19 jaar en 345 dagen)

Esteban Ocon, Manor MRT05 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van België 2016

Grand Prix-starts: 151

Grand Prix-overwinningen: 1

Esteban Ocon maakte zijn F1-debuut twintig dagen voor zijn 20ste verjaardag, tijdens de Belgische GP van 2016, als vervanger van Rio Haryanto wiens geld op was, waardoor hij zijn contractuele verplichtingen niet kon nakomen. Ocon was op dat moment de regerend GP3-kampioen en had daarnaast een zitje in de DTM. Ondanks dat hij geen punten scoorde voor Manor, maakte hij genoeg indruk om een stoeltje te bemachtigen bij Force India voor 2017.

Sebastian Vettel (19 jaar en 348 dagen)

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07 Foto door: Sutton Images

Eerste Grand Prix-start: Grand Prix van de Verenigde Staten 2007

Grand Prix-starts: 299

Grand Prix-overwinningen: 53

Vettel stond op het randje van zijn twintigste verjaardag toen hij zijn in de Verenigde Staten zijn eerste F1-race reed voor BMW-Sauber. Indianapolis was de zevende ronde van het seizoen en de 19-jarige Vettel, die sinds 2006 reservecoureur was van het team, was er om Robert Kubica te vervangen die tijdens de race ervoor in Montreal zwaar was gecrasht. De Duitser maakte indruk bij zijn debuut, want hij kwalificeerde zich als zevende en finishte vervolgens als achtste, wat hem destijds de jongste F1-coureur ooit maakte die een punt scoorde.