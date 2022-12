1. Meeste overwinningen in één seizoen - 15

Het meest prestigieuze record dat Max Verstappen in 2022 heeft verbroken, is het aantal overwinningen in een enkel seizoen. De Nederlander boekte na de zomerstop de ene na de andere overwinning. In Mexico won de Red Bull-coureur zijn veertiende Grand Prix, genoeg om het record van Michael Schumacher uit 2004 eindelijk te verbreken. Dit record deelde de zevenvoudig wereldkampioen met Sebastian Vettel, die in 2013 eveneens dertien overwinningen behaalde. Met de overwinning van Verstappen tijdens de laatste Grand Prix in Abu Dhabi, komt het nieuwe record op vijftien zeges te staan.

2. Meeste punten in het kampioenschap – 454

Het record voor het meeste aantal punten in een seizoen stond sinds 2019 op naam van Lewis Hamilton, die in dat jaar 413 punten in 21 races scoorde. Max Verstappen verbrak dit record al met twee races te gaan, waarna hij uiteindelijk op 454 punten uit 22 races uitkwam. Eerder stond dit record op naam van Sebastian Vettel (397 punten uit 19 races in 2013). Voor de introductie van het nieuwe puntensysteem in 2010 stond dit record op naam van Schumacher, die in 2004 148 punten mee naar huis nam uit achttien races.

3. Grootste puntenachterstand op leider tijdens kampioensjaar – 46

Door twee uitvalbeurten in de eerste drie races keek Max Verstappen na Australië tegen een achterstand van 46 punten op WK-leider Charles Leclerc aan. Dit is de grootste achterstand die een kampioen ooit heeft omgedraaid. Slechts drie races later, in Barcelona, stond de Nederlander alweer bovenaan in het kampioenschap. Dit had ook te maken met Leclercs uitvalbeurt vanuit de leidende positie tijdens deze Grand Prix. Het uiteindelijke puntenverschil tussen de twee coureurs aan het einde van het jaar is 146 punten.

4. Meeste overwinningen vanaf verschillende startplekken – 7

Max Verstappen won vanaf zeven verschillende startplekken om uiteindelijk tot een totaal van vijftien overwinningen in één seizoen te komen. Het toont aan dat de Nederlander op de zondagen een flinke maat te groot was voor de concurrentie. Voorafgaand aan dit seizoen had Verstappen nog nooit gewonnen vanaf een startplek lager dan P4. De meest memorabele inhaalwedstrijd was de Grand Prix van België, waar de inmiddels tweevoudig wereldkampioen vanaf P14 de race won. Voorheen stond het record van meeste overwinningen vanaf verschillende startplekken op naam van Alan Jones (1980), Alain Prost (1990) en Kimi Raikkonen (2005), die allemaal vanaf vijf verschillende startplekken wonnen.

5. Meeste overwinningen zonder pole-position – 9

Slechts zes van de vijftien overwinningen van Max Verstappen in 2022 kwamen vanaf pole-position. Concurrent Ferrari had de dominante auto op de zaterdag, terwijl de RB18 van Verstappen juist tijdens de race tot leven kwam. Met negen overwinningen zonder pole verbreekt Verstappen het record van Hamilton uit 2019, die achtmaal zegevierde na vanaf P2 of lager te zijn gestart. Daarvoor stond het record op naam van Michael Schumacher met zeven overwinningen (1995).

Max Verstappen en Red Bull Racing vieren de overwinning. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Records van Red Bull

1. Meeste achtereenvolgende finishes in de top twee - 19

Tussen Saudi-Arabië en Mexico stond er iedere race minstens één Red Bull op de eerste of twee trede van het podium. Deze reeks van negentien races laat zien dat het team met afstand het meest constante team van de grid was. Uiteindelijk stond Max Verstappen zeventien keer op het podium. Teamgenoot Sergio Perez finishte elf keer in de top drie.

Records die (net) werden misgelopen

1. Grootste puntenverschil tussen kampioen en runner-up - 155

Record - 155 punten (Sebastian Vettel ten opzichte van Fernando Alonso in 2013)

2022 - 146 punten (Max Verstappen ten opzichte van Charles Leclerc)

Hoewel het gat tussen Max Verstappen en Charles Leclerc aan het einde van het seizoen maar liefst 146 punten bedroeg, is dit niet het grootste verschil ooit. Dit record blijft op naam van Sebastian Vettel staan, die in 2013 op dit gebied het meest dominante seizoen ooit heeft gehad. De Duitser had in zijn Red Bull namelijk een voorsprong van 155 punten op Ferrari-coureur Fernando Alonso.

2. Meeste overwinningen van een constructeur - 19

Record - 19 zeges in 21 races (Mercedes in 2016)

2022 - 17 zeges in 22 races (Red Bull)

Doordat Red Bull de eerste helft van het seizoen niet domineerde vanwege de tegenstand van Ferrari, heeft het team geen beslag kunnen leggen op het meeste aantal constructeursoverwinningen in één seizoen. Met 15 overwinningen van Max Verstappen en 2 overwinningen van Sergio Perez komt het totaal van Red Bull op 17 overwinningen uit 22 races te staan. Het record blijft op naam van Mercedes staan, dat in 2016 19 van de 21 races won.

3. Meeste punten van een constructeur - 765

Record - 765 punten (Mercedes in 2016)

2022 - 759 punten (Red Bull)

Datzelfde seizoen (2016) hebben Nico Rosberg en Lewis Hamilton nog steeds de meeste aantal punten voor een constructeur binnengehaald. Kampioen Rosberg scoorde 385 punten, gevolgd door 380 punten voor Hamilton. Dit record staat hierdoor nog op 765 punten, terwijl Red Bull dit jaar met een race meer 6 punten minder scoorde.