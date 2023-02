Dit zijn alle Formule 1-auto's voor het seizoen 2023

Haas F1 Team

Net als vorig jaar trapte Haas ook dit keer de onthullingen af. De Amerikaanse formatie hield het opnieuw bij de presentatie van alleen de livery. Komend Formule 1-seizoen is de nieuwe Haas - die de naam VF-23 draagt - voornamelijk voorzien van zwarte en witte kleuren. Uiteraard ontbreekt ook rood niet, maar die kleur is lang niet zo aanwezig. Het logo van nieuwe titelsponsor MoneyGram wordt groot op de zijkant van de F1-auto geplakt. Kevin Magnussen is ook in 2023 een van de vaste rijders, maar krijgt in de persoon van Nico Hülkenberg wel een nieuwe teamgenoot.

De nieuwe kleuren op de Haas VF-23. Foto: Haas F1 Team

Red Bull Racing

Het Oostenrijkse Formule 1-team van Max Verstappen en Sergio Perez was de tweede renstal die met de onthulling van de livery een glimp toonde van de auto voor 2023, al stond die presentatie met name in het teken van de aangekondigde samenwerking met Ford. De kleurstelling voor komend jaar verschilt nagenoeg niet met die van de RB18. De RB19, de nieuwste creatie van genie Adrian Newey, gaan we hoogstwaarschijnlijk pas in Bahrein zien.

De nagenoeg ongewijzigde livery voor op de Red Bull RB19. Foto: Red Bull Content Pool

Williams

Williams sloot zich aan bij Haas en Red Bull door alleen maar de kleurstelling te tonen. Veel is daar niet gewijzigd, al pronkt vanaf 2023 het iconische logo van Gulf Oil op de FW45. Voor de rest houdt het team vast aan de blauwe kleur, al is deze nu mat geworden. Red Bull switchte in het verleden ook naar mat vanwege de aerodynamische voordelen daarvan. Met deze kleuren trekken Alexander Albon en rookie Logan Sargeant komend seizoen ten strijde.

De kleurstelling op de Williams FW45. Foto: Williams

Alfa Romeo

Alfa Romeo pakte het anders aan door meteen de echte F1-auto voor komend seizoen te tonen. In het Zwitserse Zürich werd de nieuwe C43 aan de wereld voorgesteld. Wat opviel was de andere livery. De renstal kiest in 2023 voor rood en zwart in plaats van rood en wit. Daarnaast is er aan de achterkant van de wagen het een en ander veranderd en is de motorkap aangepakt. Alfa Romeo hoopt de sterke basis van begin 2022 door te zetten en gaat op jacht naar de vijfde plek bij de constructeurs. Het is wel het laatste F1-seizoen dat de mannen en dames uit Hinwil samenwerken met Alfa Romeo.

De spiksplinternieuwe Alfa Romeo C43. Foto: Alfa Romeo