McLaren heeft de duidelijkste hint tot dusver gegeven dat het er klaar voor is om zich volledig achter de jacht van Lando Norris op de Formule 1-titel te scharen. Tot dusver wilde het team nog niets weten van het uitvaardigen van teamorders. Nu duidelijker wordt dat concurrenten Red Bull Racing en Max Verstappen in een mindere fase zitten, voelt McLaren-teambaas Andrea Stella dat het moment is gekomen dat zijn team geen kansen moet verspillen om de puntenfinishes van Norris te maximaliseren. In de Italiaanse Grand Prix werd de Brit slechts derde, nadat teamgenoot Oscar Piastri met een agressieve actie de leiding greep en de deur opende voor uiteindelijke winnaar Charles Leclerc om ertussen te komen.

Nu Norris met acht races te gaan 62 punten achter Verstappen staat, is McLaren zich ervan bewust dat hem zoveel mogelijk helpen het verschil kan maken in de uitkomst van de titelstrijd. Pratend over Verstappens gedachte dat een wereldtitel niet realistisch is met de huidige vorm en wat dat voor McLaren betekent, zei Stella: "Max is goed, zelfs met zijn mond. Hij is niet alleen goed op de baan. Hij weet natuurlijk dat de auto die hij op dit moment bestuurt, hem enkele uitdagingen voorschotelt. Maar we moeten beter zijn in het verzilveren van de kansen die Red Bull op dit moment lijkt te bieden door niet in de gebruikelijke positie te zitten van het strijden om podiumplaatsen."

Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de uitloopronde in Monza. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Zowel Norris als Piastri maakt rekenkundig gezien nog kans op de wereldtitel, maar Stella legde uit dat het team realistisch moet zijn dat het steeds logischer wordt om de coureur met de meeste punten te steunen in de titelstrijd. "We vechten met Max Verstappen, dus als we steun willen geven aan één coureur, dan moeten we zeker degene kiezen die in de beste positie verkeerd", zei hij. "En Lando heeft het ook heel goed gedaan met pole-position in Zandvoort en pole hier [in Monza]. We moeten met Lando misschien wat dingen in het racen aanpassen die hem kunnen helpen en die ons mogelijk helpen om de pole-position te benutten. Als je kijkt naar zijn eerste ronde, zullen we tijdens de gezamenlijke review misschien zien dat we wat dingen net iets beter hadden kunnen doen."

Geen eerste coureur voor de langere termijn

Maar hoewel hij erkent dat het team "voor het kampioenschap wil gaan met Lando", denkt Stella dat dit niet leidt tot een situatie waarin Norris de duidelijke eerste coureur wordt. "Iemand eerste coureur noemen werkt denk ik goed als een headline, maar ik denk niet dat het in de echte wereld ook werkt. Wat houdt het in? Wat doe je ermee?", vertelde hij. "Laten we hypothetisch zeggen dat we concluderen dat Lando gewoon te vroeg remde voor bocht 4 en Oscar een natuurlijke kans had om de leiding te nemen. Wat houdt dit in als je een eerste rijder hebt? Wissel je een ronde later weer terug? Het is gewoon heel moeilijk om dit in de echte wereld toe te passen. Het is beter om als team te werken, de mening van beide coureurs te krijgen en dan samen te werken om op de doelstelling in beide kampioenschappen te jagen, want het lijkt erop dat het rijderskampioenschap zeker een mogelijkheid is."

"Zelfs voor Monza waren we al ietwat voorzichtig, maar ik zie nu dat McLaren mee kan strijden op circuits waar we vorig jaar niet competitief waren. Ik denk dus dat het over het algemeen een heel competitief pakket is en dit kan voor Lando in het bijzonder een belangrijk wapen zijn in de jacht op het kampioenschap." Gevraagd of er werd gedacht aan het omwisselen van Piastri en Norris in de slotfase van de GP van Italië te laten wisselen, zei Stella: "Nee, dat hebben we niet overwogen. We hebben tijdens de race wel andere manieren overwogen om ervoor te zorgen dat Lando zijn eigen kansen kreeg. Een wissel hebben we niet overwogen, omdat we bereid waren om zoveel mogelijk druk te zetten op Leclerc en hem uiteindelijk problemen te bezorgen met zijn linker voorband, zoals een blokkerend wiel in een van de chicanes."